Fußball

Premier League: Dank Doppelpack von McGinn - Aston Villa überholt ManCity

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 16:11 Uhr
  • SID

Aston Villa feiert in der Premier League den nächsten Sieg und schiebt sich in der Tabelle am Star-Ensemble von Pep Guardiola vorbei.

Kapitän John McGinn hat Aston Villa beim Jahresauftakt zum zwölften Sieg aus den vergangenen 13 Pflichtspielen geführt. Nachdem die zuletzt so formstarken Villans im vergangenen Topspiel der Premier League bei Tabellenführer Arsenal London eine heftige Niederlage kassierten, erwischte vor allem der 31 Jahre alte Spielführer einen starken Tag und glänzte mit einem Doppelpack beim 3:1 (1:0)-Sieg gegen das kriselnde Nottingham Forest.

Durch den ersten Dreier im neuen Jahr schob sich der Verein aus Birmingham vorerst an Pep Guardiolas Manchester City vorbei auf Rang zwei. Ollie Watkins (45.+1) bestätigte zunächst im ersten Durchgang seine starke Form und brachte die Gastgeber mit seinem vierten Treffer aus den vergangenen drei Spielen in Führung.

Im zweiten Durchgang übernahm dann der schottische Kapitän McGinn Verantwortung und erzielte seine Saisontore zwei und drei (49./73.). Morgan Gibbs-White (61.) hatte die Gäste aus Nottingham zwischenzeitlich noch einmal herangebracht. Nottingham rangiert durch die vierte Niederlage in Serie weiter auf Rang 17 von 20.

Aston Villa überholt City in der Tabelle

Durch den Heimerfolg hat das Team von Trainer Unai Emery nun 42 Zähler auf dem Konto, damit einen mehr als Pep Guardiolas Manchester City, die ein Spiel weniger absolviert haben. City, das am Neujahrstag am vergangenen Spieltag nicht über ein 0:0-Unentschieden beim AFC Sunderland hinauskam, trifft am Sonntag auf den FC Chelsea (18.30 Uhr).

Spitzenreiter FC Arsenal, das Villa zum Jahresabschluss 2025 noch eine empfindliche 4:1-Niederlage beigebracht hatte, spielt am frühen Samstagabend beim AFC Bournemouth (18.30 Uhr) und kann seinen alten Vorsprung von sechs Punkten auf die Villans wieder herstellen.

