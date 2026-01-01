- Anzeige -
- Anzeige -
Quarterback-Legende an Verhandlungen beteiligt

Tom Brady direkt beteiligt! Deutscher Profi wohl vor Wechsel zu Birmingham City

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 13:22 Uhr
  • ran.de
Tom Brady (r.) will Kai Wagner für Birmingham City verpflichten.
Tom Brady (r.) will Kai Wagner für Birmingham City verpflichten.© Imago Images

Kai Wagner steht einem Bericht zufolge vor einem Wechsel zu Birmingham City. Miteigentümer und NFL-Legende Tom Brady soll an den Verhandlungen beteiligt sein.

Kai Wagner spielte in Deutschland für die zweite Mannschaft von Schalke 04, den SSV Ulm und die Würzburger Kickers in der 3. Liga und der Regionalliga West.

Der Abwehrspieler wagte 2019 den Sprung in die USA zu Philadelphia Union, in der MLS reifte er zu einem der besten Verteidiger.

Nun steht der 28-Jährige vor einem Wechsel nach England, in die zweite Liga zu Birmingham City.

So weit, so normal. Eine besondere Note erhält der Transfer dadurch, dass laut "Sky" Tom Brady höchstpersönlich an den Verhandlungen beteiligt sein soll.

- Anzeige -
- Anzeige -
Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs SaO PAULO, SP - 05.09.2025: LOS ANGELES CHARGERS X KANSAS CITY CHIEFS - The match between the Los Angeles Chargers and Kansas City Chiefs opens the 2025-26...

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele hier zum Nachschauen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Tom Brady will mit Birmingham aufsteigen

Die NFL-Legende, die mit den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers siebenmal den Super Bowl gewann, ist seit August 2023 Minderheitseigentümer und Beiratsvorsitzender bei Birmingham City.

Jetzt soll der 48-Jährige seine Expertise und sein Charisma genutzt haben, um Wagner von einem Wechsel zu "seinem" Verein zu überzeugen. Wagner soll sich bereits in England aufhalten, die Ablösesumme soll bei 2,5 Millionen Euro liegen.

Birmingham belegt in der Championship aktuell nur den 17. Tabellenplatz, das klare Ziel ist aber der Aufstieg in die Premier League. Weshalb dringend Verstärkung benötigt wird und Brady den Transfer von Kai Wagner offenbar zur Chefsache gemacht hat.

Mehr News und Videos
imago images 1070823075
News

Maresca-Aus bei Chelsea: Kommt ein Ex-Bundesliga-Trainer?

  • 02.01.2026
  • 10:45 Uhr
Pep Guardiola mit Mittelfeldspieler Rodri
News

City-Patzer: Guardiola setzt Hoffnung auf Rückkehrer

  • 02.01.2026
  • 08:13 Uhr
London, England, 30th December 2025. Enzo Maresca, Manager of Chelsea looks dejected during the Chelsea vs AFC Bournemouth Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should rea...
News

Trainer-Beben: Chelsea feuert Enzo Maresca

  • 01.01.2026
  • 14:00 Uhr
2254095862
News

Arsenal gewinnt Topspiel - Woltemade nur Joker

  • 30.12.2025
  • 23:44 Uhr
imago images 1070720979
News

Aston Villa im Titelkampf: Villans in Lauerstellung

  • 28.12.2025
  • 13:16 Uhr
Sichtlich erleichtert: Florian Wirtz
News

Sieg gegen Wolves: Wirtz mit erstem Liverpool-Tor

  • 27.12.2025
  • 20:28 Uhr
Harter Kampf für Woltemade und Newcastle in Manchester
News

Boxing Day: Nick Woltemade und Newcastle United verlieren bei Manchester United

  • 26.12.2025
  • 22:57 Uhr
Havertz am Ball für Arsenal
News

Kai Havertz vor Comeback beim FC Arsenal

  • 26.12.2025
  • 19:08 Uhr
imago images 1070520284
News

Boxing Day 2025: Warum es nur ein Spiel gibt

  • 26.12.2025
  • 15:34 Uhr
In Liverpool wird an vielen Stellen an Jota erinnert
News

Slot mit emotionalen Worten zu Diogo Jota

  • 26.12.2025
  • 10:13 Uhr