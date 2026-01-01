Kai Wagner steht einem Bericht zufolge vor einem Wechsel zu Birmingham City. Miteigentümer und NFL-Legende Tom Brady soll an den Verhandlungen beteiligt sein.

Kai Wagner spielte in Deutschland für die zweite Mannschaft von Schalke 04, den SSV Ulm und die Würzburger Kickers in der 3. Liga und der Regionalliga West.

Der Abwehrspieler wagte 2019 den Sprung in die USA zu Philadelphia Union, in der MLS reifte er zu einem der besten Verteidiger.

Nun steht der 28-Jährige vor einem Wechsel nach England, in die zweite Liga zu Birmingham City.

So weit, so normal. Eine besondere Note erhält der Transfer dadurch, dass laut "Sky" Tom Brady höchstpersönlich an den Verhandlungen beteiligt sein soll.