"Bottle Job FC is back": Ex-Arsenal-Star Mesut Özil trollt Lokalrivalen Tottenham

Der frühere Weltmeister und Arsenal-Star Mesut Özil amüsiert sich über den Negativ-Rekord des Londoner Premier-League-Rivalen Totteham Hotspur.

Der Premier-League-Klub Tottenham Hotspur steckte in den zurückliegenden Wochen in einer Ergebniskrise. Fünf Spiele in Folge konnten die Londoner nicht mehr gewinnen und stellten damit sogar einen kuriosen Negativ-Rekord auf.

Denn in allen fünf Begegnungen, die sie zuletzt nicht gewinnen konnten, ging die Mannschaft von Trainer Ange Postecoglou zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung. So auch bei der 1:2-Heimpleite gegen West Ham United.

Dennoch setzte es am Ende die vierte Niederlage in den zurückliegenden fünf Partien, zudem gab es immerhin ein 3:3-Unentschieden bei Meister Manchester City. Aber auch gegen die Citizens verspielten die Spurs eine 1:0-Führung.

Dieser kuriose Lauf von Tottenham ist mittlerweile sogar ein Negativ-Rekord. Noch nie zuvor konnte ein Team in der Premier League fünf Spiele in Folge nach einer 1:0-Führung nicht gewinnen, bzw. hat drei Heimspiele in Folge trotz einer 1:0-Führung noch verloren.