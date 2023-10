Bradley Lowery: "Fans" verunglimpfen verstorbenen Sunderland-Anhänger

Trotzdem bleibt eine große Fassungslosigkeit im englischen Fußball zurück. Bradley litt an einem Neuroblastom, eine Krebserkrankung, die das Nervensystem angreift. Er kämpfte tapfer dagegen an, seit er 18 Monate alt war. Zwischenzeitlich hatte er die tückische Krankheit besiegt, doch 2016 kehrte sie zurück. Am 7. Juli 2017 verstarb er.

"Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht aufwache und an den kleinen Bradley denke, denn seine Liebe war herzerwärmend“, sagte Defoe in diesem Jahr in einem Podcast.

In einem Beitrag auf Facebook schrieb Mutter Gemma nach dem Vorfall: "Es ist so traurig für mich, das zu sehen - was ist aus 'Krebs hat keine Farben' geworden, ganz zu schweigen von Respekt für eine Familie, die ihr Baby durch Krebs verloren hat?"

Doch die widerliche Aktion sorgte dafür, dass es über das Wochenende zahlreiche Spenden für die "Bradley Lowery Stiftung" gab. Sheffield-Fans hatten eine "GoFundMe"-Seite eingerichtet, die Stand Sonntagabend durch über 800 Anhänger umgerechnet fast 15.000 Euro eingesammelt hat.