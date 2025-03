Der FC Arsenal empfängt am 29. Spieltag der Premier League den Stadtrivalen FC Chelsea. So verfolgt ihr das Duell der Giganten im TV, Livestream und Liveticker.

Ein Duell voller Tradition und Weltklasse. Am 29. Spieltag kommt es in London zum Kräftemessen zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea. Für beide Klubs geht es um Einiges, nicht allein um die Vorherrschaft in London.

Der FC Arsenal will den 2. Platz in der Premier League verteidigen. Die Mannschaft von Mikel Arteta setzte sich in der Champions League souverän gegen PSV Eindhoven durch. Diese Form will man nun in die Liga transportieren, in der die "Gunners" seit drei Spielen auf einen Sieg warten.

Auch die "Blues" konnten auf internationaler Bühne einen Erfolg einfahren. Im Achtelfinale der Conference League setzte sich der Verein aus dem Londoner Westen mit 3:1 gegen den FC Kopenhagen durch. In der Liga gelangen dem FC Chelsea zuletzt zwei Siege in Folge.

Damit schob sich die Mannschaft von Enzo Maresca wieder an Manchester City vorbei auf den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Stadtrivalen beträgt sechs Punkte.

In der Hinrunde trennten sich die beiden Klubs Unentschieden, an der Stamford Bridge lautete der Spielstand nach 90 Minuten 1:1. Gabriel Martinelli erzielte für Arsenal damals die Führung, bevor Pedro Neto per Traumtor zum Ausgleich traf.