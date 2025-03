Der FC Arsenal empfängt am 29. Spieltag der Premier League den Stadtrivalen FC Chelsea. So verfolgt ihr das Duell der Giganten im TV, Livestream und Liveticker.

Premier League heute live: So seht ihr Arsenal vs. Chelsea im TV

Nach etwas mehr als einer halben Stunde übernahmen dann die Blues das Kommando und kontrollierten das Spielgeschehen. Allerdings fehlte der Mannschaft von Enzo Maresca die nötige Durchschlagskraft, und so ging es mit einem 1:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang war die Partie dann nicht mehr so intensiv, was vor allem auch an den vielen Fouls und Unterbrechungen lag. Keine der beiden Mannschaften war wirklich die bessere, auch wenn Arsenal die gefährlichere war. Zu großen Torchancen kamen jedoch beide Teams nicht mehr, und so kehrt Arsenal auf die Siegesstraße zurück, während der FC Chelsea im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Rückschlag verkraften muss.

Die Partie ist aus und die Gunners gewinnen mit 1:0 gegen den FC Chelsea. Und über 90 Minuten gesehen geht der Sieg auch in Ordnung. Zu Beginn der Partie waren die Rot-Weißen klar spielbestimmend und spielten sich einige Chancen heraus. Nach 20 Minuten war es dann soweit und Mikel Merino traf nach einem Eckball für die Gastgeber. Der Spanier dürfte deutschen Fans noch für sein entscheidendes Tor im EM-Viertelfinale in Erinnerung sein.

Ein Duell voller Tradition und Weltklasse. Am 29. Spieltag kommt es in London zum Kräftemessen zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea. Für beide Klubs geht es um Einiges, nicht allein um die Vorherrschaft in London.

Der FC Arsenal will den 2. Platz in der Premier League verteidigen. Die Mannschaft von Mikel Arteta setzte sich in der Champions League souverän gegen PSV Eindhoven durch. Diese Form will man nun in die Liga transportieren, in der die "Gunners" seit drei Spielen auf einen Sieg warten.

Auch die "Blues" konnten auf internationaler Bühne einen Erfolg einfahren. Im Achtelfinale der Conference League setzte sich der Verein aus dem Londoner Westen mit 3:1 gegen den FC Kopenhagen durch. In der Liga gelangen dem FC Chelsea zuletzt zwei Siege in Folge.

Damit schob sich die Mannschaft von Enzo Maresca wieder an Manchester City vorbei auf den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Stadtrivalen beträgt sechs Punkte.

In der Hinrunde trennten sich die beiden Klubs Unentschieden, an der Stamford Bridge lautete der Spielstand nach 90 Minuten 1:1. Gabriel Martinelli erzielte für Arsenal damals die Führung, bevor Pedro Neto per Traumtor zum Ausgleich traf.