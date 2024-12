Erschüttert der nächste Doping-Schock den internationalen Fußball? Nach Paul Pogba könnte es mit Mykhailo Mudryk den nächsten Star-Spieler treffen. Der Chelsea-Spieler selbst bestätigt einen positiven Befund.

Von Luca Wolkstein

Kaum war um den FC Chelsea Ruhe eingekehrt, folgte der Knall. Bei Flügel-Star und 70-Millionen-Euro-Transfer Mykhailo Mudryk wurden bereits im Oktober verbotene Substanzen im Rahmen einer Dopingkontrolle gefunden - das veröffentlichte der 23-Jährige in einem Statement.

"Ich kann bestätigen, dass mir mitgeteilt wurde, dass eine Probe der FA eine verbotene Substanz enthielt. Dies ist ein großer Schock für mich, da ich nie wissentlich verbotene Substanzen verwendet oder gegen Regeln verstoßen habe. Ich arbeite eng mit meinem Team zusammen, um herauszufinden, wie es dazu kommen konnte", beteuert der ukrainische Nationalspieler auf Instagram seine Unwissenheit.

Zuvor hatte die ukrainische Zeitung "Tribuna" bereits von einer positiven A-Probe berichtet. Die B-Probe soll demnach im Laufe der nächsten Tage ausgewertet werden.

Dennoch glaubt Mudryk, bald wieder für die "Blues" auflaufen zu können: "Ich weiß, dass ich nichts Falsches getan habe, und bin zuversichtlich, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann."

Kürzlich hatte es in ukrainischen Medien Berichte zu einem Interesse des FC Bayern gegeben, die Max Eberl allerdings postwendend dementierte. Mudryk sei ein herausragender Spieler, allerdings wäre es nur ein Gerücht.

Aber bereits vergangenen Winter war der Ukraine-Star mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht worden. Wie "The Athletic" berichtete, hatte der deutsche Rekordmeister Mudryk als Leih-Ersatz für den verletzten Kingsley Coman auf dem Zettel. Da letztlich stattedessen der Bryan-Zaragoza-Transfer von Sommer auf Januar vorgezogen wurde, passierte wohl nichts Konkreteres.