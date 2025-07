Diogo Jota ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall verstorben. Sein Bruder André Silva (25) - ebenfalls Fußballprofi bei Penafiel in der zweiten portugiesischen Liga - kam dabei auch ums Leben.

Der FC Porto, wo Jota von 2016 bis 2017 spielte, drückte seine Trauer in einem Post aus: "Voller Bestürzung und mit tiefem Bedauern möchten wir der Familie und den Freunden von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, der ebenfalls unser Athlet in der Jugend war, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden."

Sporting und Benfica Lissabon schließen sich dem an.