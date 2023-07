Graham Agg, geboren 1966 in Liverpool, ist ein echtes Kind der Stadt. Im zarten Alter von fünf Jahren wurde er zum begeisterten Liverpool-Anhänger, diese Leidenschaft begleitet ihn bis heute. Mit 23 Jahren erfüllte er sich einen langgehegten Traum und kaufte seine erste Dauerkarte für die legendäre Anfield Road, die er seitdem nie wieder hergab. Selbst als Agg zwischen 1985 und 1996 beruflich in Deutschland tätig war, ließ seine Verbundenheit zum FC Liverpool nicht nach. Er trat dem 2001 gegründeten German Reds Official Supporters Club bei, wurde dort 2008 Fan-Klub-Sekretär. Außerdem ist Graham Agg Mitorganisator der jährlichen Fanfreundschafts-Reisen zwischen den Liverpool-Anhängern und den Fans von Borussia Mönchengladbach.