Jürgen Klopp wurde zu einer Trainer-Legende des FC Liverpool. Sollten die Reds unter seinem Nachfolger Arne Slot Meister werden, will der Deutsche an den Feierlichkeiten teilnehmen.

"Um ehrlich zu sein, will ich nicht früher da sein. Da bin ich abergläubisch. Wenn ich zum ersten Mal wieder im Stadion bin und sie verlieren … oh, verdammt! Also gehe ich erst, wenn alles entschieden ist", sagte er. Das letzte Saisonspiel des LFC steigt am 25. Mai zu Hause gegen Crystal Palace.

Mit dem Titelgewinn würde Liverpool die Marke von 20 Meisterschaften knacken und mit Erzrivale Manchester United gleichziehen, der aktuell alleiniger Rekordmeister in England ist.

Klopp hatte die "Reds" 2020 nach 30 Jahren Wartezeit zum ersehnten Meistertitel geführt. Außerdem gewann er mit dem Klub 2019 die Champions League, dreimal den Ligapokal und je einmal den FA Cup, die Klub-WM und den UEFA-Supercup. Nach der vergangenen Saison trat er zurück.