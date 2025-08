"Es war die schwierigste Entscheidung meiner Karriere. So viele großartige Erinnerungen. Es war so schwer, diese Entscheidung zu treffen", sagte der frühere Bundesligaspieler weiter. Er brauche nun einfach "eine neue Umgebung, um mich weiterzuentwickeln".

Son verlässt Tottenham Hotspur

Eine "große Rolle" bei seiner Entscheidung habe der Gewinn der Europa League im Mai gespielt. "Mit dem Titelgewinn in Europa hatte ich das Gefühl, alles erreicht zu haben, was ich erreichen konnte", betonte Son. Er sei nach Stationen beim Hamburger SV und Bayer Leverkusen im Jahr 2015 "als Kind nach Nord-London" gekommen, "mit 23 Jahren, in einem so jungen Alter. Ich verlasse diesen Verein als erwachsener Mann, als sehr stolzer Mann."

In 454 Spielen gelangen dem Flügelstürmer 173 Treffer und 101 Vorlagen für Tottenham.

"Ich persönlich hätte sehr gerne mit diesem fantastischen Menschen und Spieler zusammengearbeitet", sagte der neue Spurs-Trainer Thomas Frank. Son sei "in jeder Hinsicht eine echte Spurs-Legende, einer der größten Spieler, die jemals in der Premier League gespielt haben".