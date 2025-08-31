Rio Ngumoha ist das neue Toptalent des FC Liverpool. Gleich in seinen ersten Profi-Minuten erzielte er den entscheidenden Treffer gegen Newcastle United. Mit gerade einmal 16 Jahren hat Rio Ngumoha beim FC Liverpool für ein erstes Ausrufezeichen gesorgt – und das auf der größten Bühne, der Premier League. Champions League 2025/26: Wann werden die Partien terminiert?

Premier League: Arsenal-Juwel feiert Debüt mit 15 Jahren Im chaotischen Duell mit Newcastle United sah Liverpool nach einer komfortablen 2:0-Führung bis zur 87. Minute wie der sichere Sieger aus, ehe die Magpies noch einmal zurückkamen und ausglichen. Doch in der Nachspielzeit schrieb der Teenager Geschichte: In der 100. Spielminute leitete Mo Salah von der rechten Seite einen letzten Angriff ein. Seine Hereingabe ließ Dominik Szoboszlai clever durchlaufen und plötzlich stand die Nummer 73 völlig frei. Rio Ngumoha nahm Maß und setzte den Ball abgeklärt in den rechten Winkel. Mit nur vier Minuten Spielzeit wurde er direkt zum Matchwinner. "Es ist ein unglaublicher Moment, ein besonderes Gefühl, ich bin wirklich glücklich. Man muss einfach mutig sein und positiv Einfluss nehmen", wird er auf der offiziellen Website des FC Liverpool zitiert.

Jüngster Liverpool-Torschütze seit Michael Owen Ngumoha ist damit nicht nur der erste 16-Jährige, der jemals für die Reds traf, er löste auch Klublegende Michael Owen als jüngsten Torschützen ab. Auch Owen selbst war voll des Lobes: "Er hat ganz offensichtlich eine Menge Talent. Viele hielten ihn vielleicht noch für zu jung, und ohne die Entwicklungen im Sommer hätte er seine Chance wohl nicht so früh bekommen." Ein historischer Moment, der den Marktwert des Teenagers laut "Transfermarkt.de" über Nacht auf zehn Millionen Euro katapultierte. Der Offensivspieler wechselte im Sommer 2024 aus der Jugend des FC Chelsea an die Anfield Road. Kurz nach seinem Wechsel trainierte er zum ersten Mal beim Liverpooler Starensemble mit.

FC Liverpool: Florian Wirtz verpasst doppelt bei Anfield-Debüt

Auf Instagram schon ein Star In der diesjährigen Vorbereitung machte er erstmals nachhaltig auf sich aufmerksam, unter anderem mit einem frühen Tor gegen Athletic Bilbao. Zuvor spielte er für Liverpools U18, wo er in 18 Partien ein Tor und vier Vorlagen beisteuerte – statistisch unauffällig, aber spielerisch mit viel Potenzial. Für Englands U17 stand er bereits elfmal auf dem Platz. Ngumoha ist 1,70 Meter groß, bevorzugt die linke Außenbahn und zieht gerne mit seinem starken rechten Fuß nach innen. Parallel zu seiner sportlichen Entwicklung sorgt Ngumoha auch auf Social Media für Furore. Kurz vor seinem 17. Geburtstag am 29. August knackte er die Marke von 750.000 Followern auf Instagram – Tendenz steigend.

