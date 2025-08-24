Anzeige
Fußball

Premier League: Arsenal-Juwel feiert Debüt mit 15 Jahren

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 11:11 Uhr
  • SID

Max Dowman feiert mit gerade einmal 15 Jahren sein Debüt für den FC Arsenal. Mikel Arteta lobt nicht nur das Talent, sondern auch Per Mertesacker.

Mikel Arteta war in seiner Begeisterung überhaupt nicht mehr einzufangen. Dieser Max Dowman, den er soeben mit 15 Jahren ins Spiel des FC Arsenal gegen Leeds United geworfen hatte, sei "ein Junge mit einem Maß an Reife, Stabilität und Hunger, das man selten sieht", schwärmte der spanische Teammanager - und er schloss in sein allumfassendes Lob einen deutschen Fußball-Weltmeister ein, der die Akademie der Gunners leitet.

"Großes Lob an Per Mertesacker, alle Trainer und alle, die an dieser Reise beteiligt waren, denn hier ist ein Junge, der keinerlei Zweifel hat", sagte Arteta. "Er ist so überzeugt davon, dass er mit 15 Jahren das schaffen kann, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe."

Dowman sorgte nach seiner Einwechslung unter Raunen in der 64. Minute für einigen Wirbel. Der zweitjüngste Spieler der Premier-League-Geschichte wäre im Alter von 15 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen beinahe der jüngste Torschütze der Premier-League-Geschichte geworden - und er holte den Elfmeter heraus, den Star-Neuzugang Viktor Gyökeres in der Nachspielzeit zum Endstand von 5:0 (2:0) verwandelte. Arsenal ist Tabellenführer.

Statistiker notierten für den englischen Junioren-Nationalspieler auf dem rechten Flügel 15 Ballkontakte, ein Dribbling, zwei Torschüsse und fünf gewonnene Zweikämpfe. Auffällig war, wie eng Dowman den Ball am Fuß führt. "Wow-man", jubelte die Boulevard-Zeitung "The Sun".

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Palhinha trifft: Spurs schocken ManCity auswärts

  • Premier League: Tabelle

  • Premier League: Spielplan

Anzeige

Absolut kurios dabei: Der Rekordhalter stand am Samstag ebenfalls auf dem Platz. Ethan Nnaweri ist heute 18, jünger als bei seinem ersten Arsenal-Einsatz am 18. September 2022 (15/5/28) war kein anderer in der Premier-League-Ära seit 1992. So ganz stimmte also nicht, dass Arteta so etwas noch nie gesehen hatte - er hatte Nnaweri damals selbst gebracht.

Zum Vergleich: Jüngster Bundesliga-Spieler ist Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag, für Borussia Dortmund). In Deutschland dürfen Spieler erst ab 16 eingesetzt werden.

Mehr Fußball-News
Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
News

Palhinha trifft: Spurs schocken ManCity auswärts

  • 23.08.2025
  • 15:47 Uhr
Füllkrug Cucurella
News

Premier League: Hartes Füllkrug-Foul gegen EM-Buhmann Cucurella

  • 23.08.2025
  • 01:42 Uhr
Gyökeres
News

Gyökeres ist ein Flop und City hat den Titel sicher

  • 21.08.2025
  • 09:07 Uhr
Premier League Manchester United, ManU v Arsenal Kai Havertz of Arsenal in action during the Premier League match Manchester United vs Arsenal at Old Trafford, Manchester, United Kingdom, 17th Augu...
News

Bitterer Rückschlag: Havertz droht langer Ausfall - Arsenal hat wohl bereits Ersatz

  • 21.08.2025
  • 09:04 Uhr
Will weg: Alexander Isak
News

Brisanter Post: Isak erhebt schwere Vorwürfe

  • 20.08.2025
  • 10:46 Uhr
Mohamed Salah bei der Ankunft zur Preisverleihung
News

Mohamed Salah zum dritten Mal "Spieler des Jahres"

  • 19.08.2025
  • 23:03 Uhr
Rui Barbosa
News

Zu heftig gejubelt! Nottingham-Coach muss genäht werden

  • 17.08.2025
  • 21:19 Uhr
Havertz
News

Havertz als Joker: Arsenal siegt im Old Trafford

  • 17.08.2025
  • 20:45 Uhr
Haaland (r.) trifft doppelt in Wolverhampton
News

Premier League: City feiert Kantersieg zum Start

  • 16.08.2025
  • 20:34 Uhr
Ekitike
News

Im Zeichen Jotas: Liverpool gewinnt emotionalen Auftakt

  • 15.08.2025
  • 23:11 Uhr
Clips zum Fußball

BVB: Abwehr-Sorgen! Doch Kovac ist zu Scherzen aufgelegt

  • Video
  • 01:40 Min
  • Ab 0

BVB-Fans stinksauer: Warum spielt "Noye Küche" nicht?

  • Video
  • 02:21 Min
  • Ab 0

"Ein Haufen Sch***e"? FCK-Coach reagiert auf Spieler-Kritik

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0

Vom Bayern-Traum in den Keller: Fans fühlen mit Woltemade

  • Video
  • 02:29 Min
  • Ab 0

WM 2026: Kommt Putin in die USA? Trump macht Andeutung

  • Video
  • 02:55 Min
  • Ab 0

Bayern vs. Leipzig: Ole Werner entschuldigt sich für RB-Leistung

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

Bayern vs. Leipzig: "Höhe geht in Ordnung" - Gulacsi selbstkritisch

  • Video
  • 01:32 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Kane-Hattrick? Kompany total ahnungslos

  • Video
  • 02:16 Min
  • Ab 0

Leipzig-Blamage: Nicolas Seiwald mit Rundumschlag

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Harry Kane lacht über neues deutsches Wort

  • Video
  • 01:29 Min
  • Ab 0