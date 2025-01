FC Liverpool vs. Manchester United live: Premier League im TV, Stream und Ticker

Der FC Liverpool duelliert sich am 20. Spieltag der Premier League mit Manchester United. So verfolgt ihr das Duell der beiden Rivalen im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Viel mehr Tradition und Historie geht nicht, am 20. Spieltag der Premier League steigt das Kräftemessen des FC Liverpool mit Manchester United.

Wie schon in den vergangenen Jahren findet das Duell auch in dieser Saison mit komplett unterschiedlich Vorzeichen statt.

Die "Reds" dominieren unter Klopp-Nachfolger Arne Slot die Liga und führen das Tableau um den Jahreswechsel mit deutlichem Vorsprung an.

Bei ManUnited ist hingegen noch immer keine Besserung in Sicht, auch mit dem neuen Trainer Ruben Amorim läuft es nicht.

In der Hinrunde, damals noch mit Erik ten Hag in Manchester an der Seitenlinie, setzte sich Liverpool ungefährdet mit 3:0 durch. Ein Doppelpack von Luis Diaz brachte den LFC auf die Siegerstraße, Mo Salah besorgte den Endstand. Schlagen sich die "Red Devils" am Sonntag nun besser oder zieht Liverpool an der Spitze weiter davon?