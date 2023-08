Anzeige

Nicht überzeugend, aber erfolgreich - der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz feiert mit dem FC Arsenal in der englischen Premier League den perfekten Saisonstart. Nach dem Auftaktsieg gegen Nottingham Forest (2:1) gewannen die Gunners mit Havertz in der Startelf am Montagabend auch bei Crystal Palace 1:0 (0:0).

Ein Foulelfmeter von Kapitän Martin Ödegaard in der 53. Minute bescherte Arsenal im Selhurst Park den Sieg. Havertz spielte offensiv unauffällig und war nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen seinen Teamkollegen Takehiro Tomiyasu (67.) auch in der Verteidigung gefordert.

Havertz war im Sommer vom Stadtrivalen Chelsea zu Arsenal gewechselt. Mit Arsenal möchte er diese Saison den Titel in der Premier League holen, nachdem die Gunners letzte Saison von Manchester City noch spät abgefangen wurden.