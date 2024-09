Keine Unentschieden mehr? England-Legende mit wildem Vorschlag zu Regeländerung

"So wird es für Fans spannender. Wenn ein Kind zum ersten oder vielleicht einzigen Mal in dieser Saison zu einem Spiel geht und ein 0:0 oder 1:1-Unentschieden sieht, würde es zumindest einen Sieger geben. Kinder lieben Elfmeter, meine Mädchen würden Elfmeter am Ende lieben," begründete Neville seinen Vorschlag.

Im Podcast "The Overlap" diskutierte der TV-Experte mit Ian Wright, Jamie Carragher und Roy Keane mögliche Regeländerungen im Fußball. Dabei schlug Neville vor, in Zukunft bei Unentschieden ein Elfmeterschießen um einen Extrapunkt durchzuführen. Der Sieger würde dann statt einem eben zwei Zähler erhalten.

Auch Carragher brachte einen Vorschlag ein. Ihn nerve es, dass sich Spieler ständig auf den Boden fallen lassen und der Ball dann ins Aus gespielt wird. "Das kotzt mich verdammt noch mal an. Die ganze Zeit werden Spiele unterbrochen. Die Leute bluffen mit Verletzungen, das hält das Spiel auf. Macht einfach mit dem verdammten Spiel weiter", redete sich die Liverpool-Legende in Rage.

Die Idee eines Elfmeterschießens um einen Extrapunkt wird in der englischen EFL Trophy übrigens schon umgesetzt. Dort spielen die Teams der englischen League One und League Two um eine Trophäe, die erste Phase des Wettbewerbs wird in Dreiergruppen gespielt - wo es nach einem Unentschieden ein Elfmeterschießen um den oft für das Weiterkommen entscheidenden Extrapunkt gibt.