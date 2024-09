Toni Kroos enthüllt geplatzten Wechsel zu Manchester United - wegen Louis van Gaal

Anzeige

Im Sommer 2014 wäre Toni Kroos beinahe vom FC Bayern zu Manchester United gewechselt. Dann übernahm dort Louis van Gaal - und der Mittelfeldspieler ging stattdessen zu Real Madrid.

Bei Real Madrid wurde Toni Kroos zu einer absoluten Legende.

Der langjährige DFB-Regisseur spielte von 2014 bis 2024 bei den Königlichen und gewann in diesem Zeitraum unter anderem fünf Champions-League-Titel, ehe er vor wenigen Monaten seine Laufbahn beendete.

Wie der 34-Jährige nun am Rande der Icon League erzählte, wäre er vor zehn Jahren beinahe nicht in der spanischen Hauptstadt, sondern in England gelandet.

"Ich war 2014, bevor ich bei Real Madrid unterschrieben habe, ja schon mit Manchester United einig. Das wäre dann ein Wechsel von Bayern zu United gewesen. Dann haben die aber David Moyes, mit dem ich in München noch auf meiner Couch saß, rausgeschmissen und Louis van Gaal eingestellt. Dann haben wir beidseitig dankend abgelehnt", so Kroos.