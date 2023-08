Mason Greenwood (Manchester United)

Greenwood war 2022 wegen Vergewaltigungsvorwürfen von United suspendiert worden, nun gab der Verein bekannt, sich vom 21-Jährigen trennen zu wollen - obwohl er nie offiziell verurteilt wurde. Laut "The Sun" sollen einige saudi-arabischen Klubs an Greenwood dran sein - insbesondere der von Steven Gerrard trainierte Al-Ettifaq. Wie "90min" berichtet, soll sich auch die AS Rom über einen Transfer informiert haben. Roma-Coach Mourinho hatte Greenwood bereits in Manchester trainiert. © PA Images