Manchester City: Erling Haaland winkt Mega-Gehaltserhöhung

Erling Haaland trifft für Manchester City früh in der Saison bereits wieder nach Belieben. Jetzt winkt dem Norweger eine satte Gehaltserhöhung.

Erling Haaland befindet sich bei Manchester City früh in der Saison bereits wieder in Topform. Beim 5:1 gegen den FC Fulham am Samstag erzielte der Norweger in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick.

In vier Premier-League-Spielen erzielte der Stürmer bereits sechs Tore und verbuchte einen Assist. Grund genug für die "Skyblues", um laut "Sun" das Gehalt des 23-Jährigen anzuheben und ihn langfristig an den Klub binden zu wollen.

Offenbar bereitet der Triple-Sieger derzeit ein Mega-Angebot für den Premier-League-Torschützenkönig der vergangenen Saison vor. Derzeit verdient Haaland um die 430.000 Euro an Basisgehalt in der Woche, was ca. 20,5 Millionen Euro im Jahr entspricht.

Dem Bericht nach winkt Haaland eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags um ein weiteres Jahr und erhöhte Bezüge von bis zu 640.000 Euro pro Woche - ein Gesamtangebot von schwindelerregenden 160 Millionen Euro.