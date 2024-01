Manchester United: Ärger für Rashford wegen Krankmeldung nach Belfast-Party

Anzeige

Manchester Uniteds Star Marcus Rashford droht wohl Ärger wegen einer Partynacht in Belfast und seiner anschließenden Krankmeldung.

Beim englischen Topklub Manchester United gibt es mal wieder Ärger um einen Star.

Dieses Mal geht es laut Berichten von "Mirror", "Sun" und weiteren englischen Medien um Marcus Rashford.

Dem 26-jährigen Engländer könnte eine Partynacht im nordirischen Belfast zum Verhängnis werden.

Nachdem er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Nachtklub von Belfast bis in die Morgenstunden feierte - und dabei natürlich von Fans erkannt und fotografiert wurde -, tauchte er nach dem trainingsfreien Donnerstag auch am Freitag den Berichten nach nicht zum Training der "Red Devils" auf.