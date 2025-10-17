Anzeige
Premier League

Marktwert-Update der Premier League: Nick Woltemade mit Rekord-Plus - Florian Wirtz fällt ab

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 15:30 Uhr
  • ran.de

Die neuen Marktwerte der Premier League sind da: Nick Woltemade verzeichnet die größte Steigerung der gesamten Liga, während Liverpools Neuzugang Wirtz abfällt.

Die Marktwerte der Premier League wurden von "Transfermarkt.de" aktualisiert. Der Gesamtwert der höchsten englischen Liga ist dabei um 750 Millionen Euro gestiegen.

Besonders ein deutscher Spieler hatte daran großen Anteil: Nick Woltemade.

Der Nationalspieler ist der große Gewinner des Updates. Mit einem Plus von 35 Millionen Euro liegt er nun bei einem Marktwert von 65 Millionen Euro – die größte Steigerung in der gesamten Liga.

Florian Wirtz bleibt zwar unangefochten die Nummer eins unter den deutschen Spielern in der Premier League, verliert jedoch zehn Millionen Euro und kommt nun auf 130 Millionen Euro.

Kai Havertz musste eine kleine Korrektur hinnehmen und gab fünf Millionen Euro ab, wodurch er nun mit 60 Millionen Euro hinter Woltemade liegt.

Brajan Gruda konnte seinen Marktwert leicht steigern und liegt nun bei 28 Millionen Euro, ein Plus von drei Millionen. Niclas Füllkrug bleibt trotz anhaltender Probleme bei West Ham United bei seinem bisherigen Wert von zehn Millionen Euro.

Erling Haaland mit dem höchsten Marktwert der Premier League

Die größten Verlierer des Liga-Updates sind die beiden ManCity-Stars Phil Foden und Rodri, deren Marktwerte jeweils um 20 Millionen Euro gefallen sind. Foden liegt nun bei 80 Millionen Euro, Rodri bei 90 Millionen Euro.

An der Spitze thront weiterhin Erling Haaland mit einem Marktwert von 180 Millionen Euro. Dahinter folgen Arsenal-Star Bukayo Saka, der zehn Millionen Euro einbußen musste und Liverpools Neuzugang Alexander Isak, der seinen Wert um 20 Millionen Euro anheben konnte, mit jeweils 140 Millionen Euro.

