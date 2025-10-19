Premier LEague
Florian Wirtz wartet beim FC Liverpool weiter auf die erste Torbeteiligung: Kein Platz, kaum Wirkung
- Aktualisiert: 21.10.2025
- 09:40 Uhr
- ran.de
Florian Wirtz kann die hohen Erwartungen beim FC Liverpool bislang nicht erfüllen. Auch gegen Manchester United bleibt er blass und verliert endgültig seinen Stammplatz, während die "Reds" immer weiter in die Krise schlittern.
Kein Tor, kein Assist - und das leidige Warten auf den Durchbruch in Anfield.
Für Florian Wirtz begann die Premier League-Partie gegen Erzrivale Manchester United zunächst auf der Bank. Bereits zum zweiten Mal in Folge musste der Nationalspieler zunächst zusehen. Für den Moment hat der 21-Jährige seinen Startelfplatz beim FC Liverpool offenbar verloren.
Ein schnelles Tor bringt die Gäste schon in der 2. Minute in Führung. Danach sieht Wirtz zahlreiche vergebene Chancen seiner Mannschaft. Allein Cody Gakpo trifft dreimal Aluminium.
Als die "Reds" bis zur 62. Minute trotz dominanter Vorstellung in der zweiten Halbzeit einfach keinen Treffer erzielen, setzt Trainer Arne Slot auf eine offensive Verzweiflungstat. Mit Gakpo, Mohamed Salah, Hugo Ekitike und Enrico Chiesa stehen zeitweise vier Stürmer auf dem Platz - dahinter sucht Wirtz sein Glück.
Doch wegen des Überangebots an Offensivkräften gibt es überhaupt keinen Platz für ihn. Der Ex-Leverkusener findet keinen Raum. Er lässt sich fallen, weicht nach außen aus, läuft sich fest, begeht unnötige Fouls, verliert ein paar einfache Bälle.
Wirtz leitet Ausgleich gegen Manchester United ein
Wirtz kämpft, läuft, fordert und zeichnet trotzdem ein trauriges Bild. So viel, dafür kann er allerdings nicht. Er ist Opfer des Liverpooler Offensiv-Chaos. Dass er nicht aufsteckt, ist die gute Nachricht - und zahlt sich am Ende aus.
Nach Ecke von Dominik Szoboszlai kommt es im Strafraum zum Gestochere mit Ekitike. Wirtz behauptet den Ball, beweist ein gutes Auge und legt gedankenschnell links für Chiesa auf. Dessen scharfe Hereingabe verwandelt der bis dato glücklose Gakpo zum zwischenzeitlichen Ausgleich in der 78. Minute. Es ist kein Assist - und dennoch die Vorbereitung eines Treffers. Immerhin.
Danach sorgen andere für Aha-Momente. Etwa Jeremie Frimpong, der mit seinen messerscharfen Flanken für akute Strafraumgefahr sorgt. Doch wie es im Fußball so oft ist: Nutzt man vorne die Chancen nicht, rächt es sich hinten.
Weil sich nach einer United-Ecke kein Liverpooler lfür die Abwehrarbeit zuständig fühlt, steht Konate in der Schlussphase gegen drei Gegenspieler auf verlorenem Posten. Harry Maguire trifft zum 2:1-Endstand.
Wirtz und Liverpool: viel Energie, wenig Ertrag
Für die "Reds" ist es wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Folge. Das gab es zuletzt vor gut zweieinhalb Jahren. In der Tabelle liegt nun der FC Arsenal vier Punkte vor dem Titelverteidiger, der sich mit Platz drei begnügen muss.
Und Wirtz? Der 21-Jährige steht derzeit sinnbildlich für die Liverpooler Krise: viel Energie, wenig Ertrag.
Kritik am Neuzugang gibt es mannschaftsintern nicht. Kapitän Virgil van Dijk stellte im Interview mit "Sky" fast trotzig klar: "Er ist ein herausragender Spieler. Und er wird großartig sein."
Dann muss in Zukunft aber auch der Trainer mitspielen.