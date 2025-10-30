Der Hype um Nick Woltemade bei Newcastle United ebbt nicht ab. Der deutsche Stürmer liefert erneut eine Top-Leistung ab. Es ist eine Leistungsexplosion mit Ansage – ein Kommentar. Von Jan Horstkötter Er trifft. Und trifft. Und trifft. Und trifft. Und trifft. Und trifft schon wieder. Sechs Mal durfte Nick Woltemade im Trikot von Newcastle United schon jubeln. Vier Mal in der Liga, einmal in der Champions League und seit Mittwoch auch einmal im EFL Cup. Und das in lediglich elf Spielen beziehungsweise neun Startelf-Einsätzen. Kommentar: Der Fußball braucht den VAR

Wettskandal: Türkei droht WM-Ausschluss Entsprechend groß ist der Hype um den 1,98-Meter-Mann. Für viele Fußball-Fans auf der Insel ist er die große Überraschung. Ein sündhaft teurer Transfer, der tatsächlich einschlägt. Unbelievable! Dabei ist es eine Leistungsexplosion mit Ansage!

Seit Woltemade vergangene Saison ab dem 13. Spieltag der Durchbruch beim VfB Stuttgart gelang, geht die Kurve nahezu ausschließlich nach oben. So avancierte er zum wichtigsten Spieler des Vereins in der zweiten Saisonhälfte. Wenn ein Team auf Woltemade setzt, liefert er! Das war vor seiner Zeit beim VfB auch in Elversberg so - und bei der U21.

Woltemade eine Stütze für die U21 So war er auch die wichtigste Stütze und Top-Torjäger (6 Treffer) der U21-Nationalmannschaft bei der EM im Sommer. Woltemade überzeugte bereits national wie international und bringt sein Spiel aktuell auf ein neues Level. Stärken stärken, an Schwächen arbeiten. Es ist exakt das, was ihm aktuell zum am meisten gefeierten Neuzugang der Premier League macht. Galt der fast 2-Meter-Mann in der vergangenen Spielzeit trotz seiner Körpergröße nicht gerade als Kopfball-Ungeheuer, trifft er mittlerweile auch mit dem Wuschelkopf in regelmäßigen Abständen. Eine weitere "Schwäche" ausgemerzt, wie er es bereits in der Vergangenheit tat. Das Abschirmen des Balles galt bereits vor seinem Wechsel in die Premier League als große Stärke des Nationalstürmers. Dass er trotz seiner Statur ein feiner Techniker und versierter Dribbler ist, ist Fans spätestens seit seinem Traumtor gegen Wolfsburg in der vergangenen Spielzeit bekannt. Aspekte seines Spiels, an denen er kontinuierlich arbeitet.

