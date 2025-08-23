Anzeige
Fußball

Premier League: Tottenham Hotspur überrascht Manchester City - Joao Palhinha trifft

  • Aktualisiert: 23.08.2025
  • 15:47 Uhr
  • SID

Manchester City verpatzt seinen Heimspiel-Auftakt in die neue Saison. Unter anderem ein Treffer von Ex-Bayern-Profi Joao Palhinha bringt Tottenham auf die Siegerstraße.

Manchester City hat in der englischen Premier League im ersten Heimspiel direkt die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verlor gegen den Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur am Samstag mit 0:2 (0:2).

Dabei war es Bayern-Leihgabe Joao Palhinha, die nach einem Fehler von City-Torhüter James Trafford die Vorentscheidung besorgte (45.+2). Trafford hatte Pape Sarr den Ball unter Druck in den Fuß gespielt. Zehn Minuten zuvor hatte Brennan Johnson (35.) die Spurs überraschend in Führung gebracht.

Anzeige
Anzeige

ManCity verliert gegen Tottenham: Marmoush scheitert

Bis dahin dominierten die Citizens, die zum Auftakt locker 4:0 bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen hatten. Der frühere Frankfurter Omar Marmoush aber scheiterte frei vor Tottenhams Torhüter Guglielmo Vicario (28.). Nach dem Rückstand brachten die Gastgeber nur noch wenig Druck zustande, die Spurs hingegen sind mit sechs Punkten perfekt gestartet und vorerst Tabellenführer.

Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug hatte mit West Ham United am Freitag die zweite Niederlage im zweiten Ligaspiel kassiert. Im Londoner Derby unterlag West Ham dem Klub-Weltmeister FC Chelsea mit 1:5 (1:3). Titelverteidiger FC Liverpool mit Florian Wirtz spielt erst am Montag bei Newcastle United.

Anzeige
Weitere News und Videos
Füllkrug Cucurella
News

Premier League: Hartes Füllkrug-Foul gegen EM-Buhmann Cucurella

  • 23.08.2025
  • 01:42 Uhr
Gyökeres
News

Gyökeres ist ein Flop und City hat den Titel sicher

  • 21.08.2025
  • 09:07 Uhr
Premier League Manchester United, ManU v Arsenal Kai Havertz of Arsenal in action during the Premier League match Manchester United vs Arsenal at Old Trafford, Manchester, United Kingdom, 17th Augu...
News

Bitterer Rückschlag: Havertz droht langer Ausfall - Arsenal hat wohl bereits Ersatz

  • 21.08.2025
  • 09:04 Uhr
Will weg: Alexander Isak
News

Brisanter Post: Isak erhebt schwere Vorwürfe

  • 20.08.2025
  • 10:46 Uhr
Mohamed Salah bei der Ankunft zur Preisverleihung
News

Mohamed Salah zum dritten Mal "Spieler des Jahres"

  • 19.08.2025
  • 23:03 Uhr
Rui Barbosa
News

Zu heftig gejubelt! Nottingham-Coach muss genäht werden

  • 17.08.2025
  • 21:19 Uhr
Havertz
News

Havertz als Joker: Arsenal siegt im Old Trafford

  • 17.08.2025
  • 20:45 Uhr
Haaland (r.) trifft doppelt in Wolverhampton
News

Premier League: City feiert Kantersieg zum Start

  • 16.08.2025
  • 20:34 Uhr
Ekitike
News

Im Zeichen Jotas: Liverpool gewinnt emotionalen Auftakt

  • 15.08.2025
  • 23:11 Uhr
Havertz wieder im Teamtraining
News

Havertz erhält Mega-Lob von Arsenal-Trainer Arteta

  • 15.08.2025
  • 07:38 Uhr