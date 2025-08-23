Fußball
Premier League: Tottenham Hotspur überrascht Manchester City - Joao Palhinha trifft
- Aktualisiert: 23.08.2025
- 15:47 Uhr
- SID
Manchester City verpatzt seinen Heimspiel-Auftakt in die neue Saison. Unter anderem ein Treffer von Ex-Bayern-Profi Joao Palhinha bringt Tottenham auf die Siegerstraße.
Manchester City hat in der englischen Premier League im ersten Heimspiel direkt die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verlor gegen den Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur am Samstag mit 0:2 (0:2).
Dabei war es Bayern-Leihgabe Joao Palhinha, die nach einem Fehler von City-Torhüter James Trafford die Vorentscheidung besorgte (45.+2). Trafford hatte Pape Sarr den Ball unter Druck in den Fuß gespielt. Zehn Minuten zuvor hatte Brennan Johnson (35.) die Spurs überraschend in Führung gebracht.
ManCity verliert gegen Tottenham: Marmoush scheitert
Bis dahin dominierten die Citizens, die zum Auftakt locker 4:0 bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen hatten. Der frühere Frankfurter Omar Marmoush aber scheiterte frei vor Tottenhams Torhüter Guglielmo Vicario (28.). Nach dem Rückstand brachten die Gastgeber nur noch wenig Druck zustande, die Spurs hingegen sind mit sechs Punkten perfekt gestartet und vorerst Tabellenführer.
Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug hatte mit West Ham United am Freitag die zweite Niederlage im zweiten Ligaspiel kassiert. Im Londoner Derby unterlag West Ham dem Klub-Weltmeister FC Chelsea mit 1:5 (1:3). Titelverteidiger FC Liverpool mit Florian Wirtz spielt erst am Montag bei Newcastle United.