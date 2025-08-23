Manchester City verpatzt seinen Heimspiel-Auftakt in die neue Saison. Unter anderem ein Treffer von Ex-Bayern-Profi Joao Palhinha bringt Tottenham auf die Siegerstraße.

Manchester City hat in der englischen Premier League im ersten Heimspiel direkt die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verlor gegen den Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur am Samstag mit 0:2 (0:2).

Dabei war es Bayern-Leihgabe Joao Palhinha, die nach einem Fehler von City-Torhüter James Trafford die Vorentscheidung besorgte (45.+2). Trafford hatte Pape Sarr den Ball unter Druck in den Fuß gespielt. Zehn Minuten zuvor hatte Brennan Johnson (35.) die Spurs überraschend in Führung gebracht.