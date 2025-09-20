Mykhailo Mudryk wurde wegen eines positiven Dopingtests in diesem Sommer für vier Jahre gesperrt. Nun hat der Ukrainer vom FC Chelsea einem Bericht zufolge ein neues Ziel im Blick: die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Mykhailo Mudryk war einer der ersten großen Transfers des FC Chelsea unter Todd Boehly. 2023 wechselte der Ukrainer für knapp 100 Millionen Euro von Schachtar Donezk zu den "Blues". Auf dem Platz konnte der 24-jährige Flügelspieler jedoch noch nicht konstant für Schlagzeilen sorgen.

Für die sorgte er vielmehr mit einer positiven Dopingkontrolle im April, die eine Sperre von vier Jahren nach sich zog – ein Rückschlag, der eine große Fußballkarriere zunehmend unwahrscheinlich macht. Deshalb soll sich der Profi nun umorientieren.

Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" richtet er seinen Blick auf eine andere Sportart. Aktuell trainiert Mudryk demnach mit der ukrainischen Sprintnationalmannschaft, mit dem Ziel, sich auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vorzubereiten.

In dem Bericht heißt es auch, der FC Chelsea hätte den Vertrag bereits aufgelöst. Dazu gibt es allerdings bislang keine offiziellen Angaben. Ursprünglich hatte sich Mudryk bis 2031 gebunden.

Den Olympia-Plan griffen auch einige X-Accounts mit blauem Haken auf.