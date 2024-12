Premier League: Manchester United erlebt nächstes Debakel - Chelsea und ManCity patzen

Die Krise von Manchester City hält an. Am Boxing Day gibt es für die Skyblues ein Remis gegen Everton. Der FC Chelsea und Manchester United bleiben komplett ohne Punkt, DFB-Angreifer Niclas Füllkrug darf hingegen jubeln.

Erling Haaland verschießt, Manchester City stolpert: Der englische Fußball-Meister um den deutschen Torhüter Stefan Ortega Moreno hat am Boxing Day den nächsten Rückschlag kassiert.

Gegen den FC Everton kam das Team von Teammanager Pep Guardiola am Donnerstag lediglich zu einem 1:1 (1:1). Somit stehen die Citizens bei nur einem Sieg aus den vergangenen neun Premier-League-Spielen und verlieren in der Tabelle weiter an Boden.

"Das einzige Team, das in den vergangenen Jahren immer in der Champions League war, war Manchester City. Jetzt sind wir natürlich gefährdet, definitiv", sagte Guardiola. Sein Team habe "wirklich gut gespielt", aber "wir kreieren Chancen und nutzen sie nicht. Und wir kassieren das erste Gegentor, wenn sie kommen."

Bernardo Silva (14.) traf für die Skyblues. Für Everton war Iliman Ndiaye (36.) erfolgreich, der mit seinem Volley Ortega Moreno im City-Tor keine Chance ließ. Im zweiten Durchgang vergab Star-Stürmer Haaland die große Chance auf den Sieg.

Nach einem Foul von Evertons Witalij Mykolenko an Savinho im Strafraum trat der Norwerger (53.) zum Elfmeter an, scheiterte jedoch am englischen Nationalkeeper Jordan Pickford. Auch danach drückte Manchester - ohne Erfolg.