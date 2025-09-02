Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner befand sich offenbar in einer schweren Diskussion mit Klubboss Parish. In letzter Sekunde platzte der Transfer von Kapitän Marc Guehi.

Es war ein chaotischer Deadline-Day für Oliver Glasner und sein Crystal Palace. Der Trainer stellte offenbar ein Ultimatum und drohte mit seinem Rücktritt, sollte Kapitän Marc Guehi den Verein in Richtung Liverpool verlassen. Das berichtet der englische "Guardian"

Demnach stand der Transfer zwischen den beiden Premier-League-Teams kurz vor dem Abschluss: Crystal Palace soll Liverpools Angebot akzeptiert haben, und der Medizincheck für Guehi war offenbar bereits im Gange.

Ein Abschiedsvideo soll schon abgedreht und das Privatjet nach Liverpool gechartert worden sein.

Zwischen Glasner und Klubchef Steve Parish soll es laut "Guardian" hitzige Wortgefechte gegeben haben, in denen Glasner sinngemäß sagte: "Wenn er geht, gehe ich auch."

In der gleichen Zeit entschied sich Brightons Igor Julio, nicht zu Palace, sondern zu Ligakonkurrent West Ham United zu wechseln.