Premier League
Crystal Palace: FC Liverpool scheitert mit Transfer - weil Oliver Glasner mit Rücktritt drohte?
- Veröffentlicht: 02.09.2025
- 23:26 Uhr
- ran.de
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner befand sich offenbar in einer schweren Diskussion mit Klubboss Parish. In letzter Sekunde platzte der Transfer von Kapitän Marc Guehi.
Es war ein chaotischer Deadline-Day für Oliver Glasner und sein Crystal Palace. Der Trainer stellte offenbar ein Ultimatum und drohte mit seinem Rücktritt, sollte Kapitän Marc Guehi den Verein in Richtung Liverpool verlassen. Das berichtet der englische "Guardian"
Demnach stand der Transfer zwischen den beiden Premier-League-Teams kurz vor dem Abschluss: Crystal Palace soll Liverpools Angebot akzeptiert haben, und der Medizincheck für Guehi war offenbar bereits im Gange.
Ein Abschiedsvideo soll schon abgedreht und das Privatjet nach Liverpool gechartert worden sein.
- Die 15 teuersten Transfers der Geschichte - Liverpool mit Rekord-Sommer
- Florian Wirtz und Liverpool springen nach Sieg über FC Arsenal auf Platz 1
Zwischen Glasner und Klubchef Steve Parish soll es laut "Guardian" hitzige Wortgefechte gegeben haben, in denen Glasner sinngemäß sagte: "Wenn er geht, gehe ich auch."
In der gleichen Zeit entschied sich Brightons Igor Julio, nicht zu Palace, sondern zu Ligakonkurrent West Ham United zu wechseln.
Crystal Palace: Oliver Glasner konnte sich wohl durchsetzen
Offenbar gab es eine Vereinbarung mit Guehi, dass bis zum 1. Juli Klarheit herrschen sollte, damit noch ein Nachfolger verpflichtet werden kann.
Palace sicherte sich am Montag Jaydee Canvot als Verteidiger. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger ist allerdings zunächst als Perspektivspieler eingeplant und rückt nicht sofort in die Startelf.
Durch das Veto von Glasner soll sich Parish letztendlich gegen einen Wechsel in letzter Sekunde entschieden haben.
Marc Guehi, der auch schon in den letzten Wochen seinen Wechselwunsch hinterlegt hatte, sei bitter enttäuscht vom Verein, so "Guardian".
Die Reds könnten allerdings in der Wintertransferperiode ein erneutes Kaufangebot abgeben. Eine weitere Option wäre ein "Pre-Contract", der dem FC Liverpool garantiert, dass Guehi keine Angebote anderer Vereine annehmen dürfte.