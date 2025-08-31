Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool nach dem dritten Sieg im dritten Spiel die Tabellenführung in der Premier League übernommen.

Im ersten Spitzenspiel der Saison setzte sich der englische Meister FC Liverpool mit seinem prominenten Neuzugang Florian Wirtz gegen "Vize" FC Arsenal mit 1:0 (0:0) durch und sprang mit neun Punkten auf Rang eins. Ein spätes, spektakuläres Freistoßtor des ehemaligen Leipzigers Dominik Szoboszlai (83.) sorgte für die Entscheidung.

Nationalspieler Wirtz, der im Sommer von Bayer Leverkusen für bis zu 150 Millionen Euro zu den Reds gewechselt war, kam gegen die Gunners ohne Kai Havertz lange nicht wie gewünscht zum Zug, steigerte sich aber in der zweiten Hälfte. Das Gipfeltreffen der besten Teams der vergangenen Saison erfüllte die hohen Erwartungen erst in der Schlussphase, Torchancen waren selten.

Havertz fehlte bei den Gunners wegen einer Knieverletzung, die er sich beim Saisonauftakt bei Manchester United (1:0) zugezogen hatte.