Premier League plant offenbar eine tiefgreifende Interview-Reform

Müssen die Stars der Premier League bald Halbzeitinterviews geben? Laut einem Bericht aus England plant die Liga eine Reform bei den Fieldinterviews.

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, mehr relevante Sendezeit – das Ziel einer jeden Liga im Spitzenfußball. Die Premier League will aus diesen Gründen nun wohl eine Reform anstoßen, die die Fieldinterviews betrifft.

Wie die "Daily Mail" erfahren haben will, denken die Verantwortlichen über Halbzeitinterviews nach. In vielen Sportarten sind derartige oder vergleichbare Gespräche mit Medienvertretern bereits üblich.

So gibt es bei der Formel 1 bereits Interviews in der Boxengasse während des Rennens. Auch im Fußball gab es solche Experimente schon. So sind Halbzeitinterviews in der Champions League der Frauen nicht unüblich.

Bei der Vergabe der TV-Rechte könnte die Premier League mit einer derartigen Veränderung mehr Geld verlangen. Ob man damit den Fans tatsächlich mehr Emotionen und eine echte Analyse liefern kann, ist fraglich.