Premier League: Taiwo Awoniyi von Nottingham Forest notoperiert

Nach seiner schweren Verletzung im Premier-League-Spiel gegen Leicester City musste Taiwo Awoniyi notoperiert werden.

Der frühere Union-Angreifer Taiwo Awoniyi von Premier-League-Klub Nottingham Forest ist aufgrund einer Bauchverletzung notoperiert worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 27-Jährige hatte die Verletzung beim 2:2 gegen Leicester City am Sonntag erlitten, in der Folge war es zu einer Auseinandersetzung zwischen Nottinghams Klubbesitzer Evangelos Marinakis und Teammanager Nuno Espirito Santo gekommen.

Awoniyi, von 2021 bis 2022 in der Bundesliga bei Union Berlin spielte, war am Sonntag gegen den Pfosten geprallt, als er versuchte, eine Flanke zu erreichen. Das Ausmaß der Verletzung habe sich dabei erst am Montag herausgestellt. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.