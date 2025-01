Ein nicht genannter Spieler eines Premier-League-Klubs soll ein Sex-Video ohne das Einverständnis der Frau gedreht haben.

Große Aufregung in der Premier League! Wie die Boulevard-Zeitung "The Sun" berichtet, ist ein Spieler am Freitag während des Trainings von der Polizei festgenommen worden.

Der Grund: Der Profi soll den gemeinsamen Sex mit einer Frau gefilmt haben, ohne dass sie damit einverstanden war.

Weder die Identität des Spielers noch die seines Vereins wurden in dem Artikel genannt.

Laut dem Bericht haben die Teamkollegen des Fußballers schockiert mit angesehen, wie er am Vormittag für ein sechsstündiges Verhör abgeführt wurde.

"Viele Stars hielten es zunächst für einen Scherz, als zwei uniformierte Beamte während des Trainings auf das Spielfeld schritten. Alle waren ungläubig", zitierte "The Sun" eine Quelle: "Die Spieler standen mit offenem Mund da. Keiner war sich sicher, was los war."

In einer Erklärung der Polizei hieß es: "Ein Mann in den 20ern wurde an einer Adresse wegen des Verdachts auf Voyeurismus festgenommen."