Premier League: Werden Punktabzüge abgeschafft?

Im Rahmen der Diskussion der Premier League bezüglich der Einführung eines Modells mit einer Luxussteuer war laut "Daily Mail" auch im Gespräch, dass Teile der möglichen Strafzahlungen wegen Finanz-Vergehen in einen Notfall-Fonds fließen, um in finanzielle Schieflage geratene Klubs von der zweiten bis vierten englischen Liga zu unterstützen.

Die Gelder, die im Rahmen dieser Strafzahlungen zusammenkommen, werden anschließend an die Franchises weitergegeben, die sich an die Finanz-Vorgaben gehalten haben.

Statt der Punktabzüge wird nun wohl über eine Art "Luxus-Steuer" diskutiert als künftige Bestrafung für Vereine, die sich nicht an die Finanz-Regeln halten. Dieses Modell gibt es etwa auch in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA (live auf ProSieben MAXX, ran.de und JOYN) .

Ebenfalls zur Diskussion stand laut dem Bericht eine Gehaltsobergrenze, ausgehend vom Klub mit den niedrigsten Gehältern der Premier League. Zudem gilt es bei der Saisonabschlusssitzung wohl auch noch, andere Modelle zu prüfen.

So wollen einige Klubs wohl, dass der Berechnungszeitraum für die Einhaltung der Finanzregeln auf drei Jahre ausgeweitet werde und auch nur die Ausgaben für Spieler (Ablösesummen und Gehalt) und Trainerstab darin einfließen.

Allerdings soll es in der Premier League durchaus auch eine Opposition an Klubs geben, die weiterhin für eine Bestrafung plädiert, die in den sportlichen Bereich hineingeht, sobald Vereine sich nicht an die finanziellen Vorgaben halten.