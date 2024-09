Tottenham Hotspur siegen mit Timo Werner gegen Manchester United im Old Trafford

Rückschlag für Manchester United: Die "Red Devils" verlieren im Old Trafford deutlich mit 0:3 gegen die Tottenham Hotspur, bei den Timo Werner in der Startelf stand.

Durch den vierten Pflichtspielsieg in Folge hat Tottenham Hotspur mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Timo Werner in der englischen Premier League die internationalen Plätze ins Visier genommen. Die Londoner setzten sich bei Manchester United mit 3:0 (1:0) durch und kletterten auf den achten Rang - drei Punkte hinter dem letzten Europapokalplatz.

Brennan Johnson (3.) und Dejan Kulusevski (47.) trafen in Old Trafford jeweils kurz nach dem Anstoß für die Gäste, die zudem von der Roten Karte für United-Kapitän Bruno Fernandes (42.) wegen groben Foulspiels profitierten. Für den Endstand sorgte Dominic Solanke (78.). Werner, der erstmals in dieser Saison in der Liga in der Startelf stand, wartet weiter auf sein erstes Tor der Spielzeit. Manchester enttäuschte auf ganzer Linie und steht nach der zweiten Heimpleite nacheinander nur auf Rang zwölf.