Trennung kurz vor Anpfiff: FC Everton entlässt Trainer Sean Dyche

"Es war in vielerlei Hinsicht ein einzigartiger Tag", sagte Baines: "Es war einfach ein bisschen anders. Es ist nie schön, wenn ein Trainer seinen Job verliert, aber jeder musste auch mit seiner Arbeit weitermachen."

Kurz nach der Mitteilung des Klubs war Everton in der dritten Runde des FA-Cups gegen den Drittligisten Peterborough United gefordert. Dort wendete der Tabellen-16. der Premier League unter der Leitung von Leighton Baines, derzeit Cheftrainer der U18, und Kapitän Seamus Coleman durch einen 2:0-Erfolg eine Blamage ab.

Everton sucht bereits einen neuen Coach

Von den letzten elf Ligaspielen konnte der Klub aus Liverpool nur eins gewinnen, am vergangenen Samstag unterlagen die "Toffees" 0:1 beim AFC Bournemouth. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits in Gange, hieß es in einem Statement.

Medienberichten zufolge könnte der ehemalige Everton-Trainer David Moyes als Coach in den Goodison Park zurückkehren. Der Schotte, der Everton zwischen 2002 und 2013 erfolgreich betreute, ist seit seinem Abschied von West Ham am Ende der vergangenen Saison arbeitslos.