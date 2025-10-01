FC Bayern München
Woltemade-Transfer: Newcastle reagiert auf "Idioten"-Aussage von Rummenigge
- Veröffentlicht: 01.10.2025
- 06:47 Uhr
- Oliver Jensen
Nachdem Karl-Heinz Rummenigge die Verantwortlichen von Newcastle United indirekt als Idioten bezeichnet hatte, äußerte sich nun der Premier-League-Verein
Karl-Heinz Rummenigge ist ein Mann der klaren Worte. Das Aufsichtsrat des FC Bayern, der lange als Vereinsboss tätig war, hatte sich abfällig über den Transfer von Nich Woltemade zu Newcastle United geäußert.
Das Wichtigste in Kürze
"Ich kann denen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen - ich sage jetzt mal in Anführungszeichen - Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat – weil das hätten wir in München gesichert nicht gemacht", sagte Rummenigge am Sonntag im Bayerischen Rundfunk.
Newcastle-Unidet Trainer Eddie Howe reagiert Gelassen auf diese scharfe Aussage. "Ich denke, dass solche Dinge eigentlich irrelevant sind", sagte der 47-jährige Engländer bei einer Pressekonferenz am Dienstag und fügte hinzu: "Der Markt bestimmt schließlich die auf dem Transfermarkt gezahlten Ablösen, nicht unbedingt ein einzelner Verein. Wir sind einfach sehr froh, Nick bei uns zu haben."
Stuttgart freut sich über Glückwünsche aus München
Die Bayern hatten erfolglos versucht, Woltemade vom VfB zu verpflichten. Obwohl der Stürmer seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt und sich frühzeitig mit den Münchnern geeinigt hatte, scheiterte es letztlich an einer Einigung zwischen den beiden Vereinen..
Angeblich forderten die Schwaben zu diesem Zeitpunkt eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro – eine Summe, die für den deutschen Rekordmeister, wie auch Rummenigge hervorhob, zu hoch war.: "Wir sollten nicht alle Forderungen erfüllen."
Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle hatte sich ebenfalls zu der Aussage von Rummenigge geäußert. Augenzwinkernd sagte er: "Wir freuen uns immer über Glückwünsche aus München."