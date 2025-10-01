Nachdem Karl-Heinz Rummenigge die Verantwortlichen von Newcastle United indirekt als Idioten bezeichnet hatte, äußerte sich nun der Premier-League-Verein Karl-Heinz Rummenigge ist ein Mann der klaren Worte. Das Aufsichtsrat des FC Bayern, der lange als Vereinsboss tätig war, hatte sich abfällig über den Transfer von Nich Woltemade zu Newcastle United geäußert.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Ich kann denen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen - ich sage jetzt mal in Anführungszeichen - Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat – weil das hätten wir in München gesichert nicht gemacht", sagte Rummenigge am Sonntag im Bayerischen Rundfunk. ran Fußball Bundesliga auf Joyn Newcastle-Unidet Trainer Eddie Howe reagiert Gelassen auf diese scharfe Aussage. "Ich denke, dass solche Dinge eigentlich irrelevant sind", sagte der 47-jährige Engländer bei einer Pressekonferenz am Dienstag und fügte hinzu: "Der Markt bestimmt schließlich die auf dem Transfermarkt gezahlten Ablösen, nicht unbedingt ein einzelner Verein. Wir sind einfach sehr froh, Nick bei uns zu haben."

Anzeige