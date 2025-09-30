Anzeige

FC Bayern vs. Paphos: Die Noten der Münchner

Manuel Neuer Beim Gegentor chancenlos. Mit dem Ball am Fuß erwischt er allerdings keinen guten Tag und spielt mehrere Fehlpässe. Wenn das die einzigen nennenswerten Aktionen sind, fällt das umso mehr ins Gewicht. ran-Note: 4

Konrad Laimer Wieder sehr offensiv unterwegs. Hat zu Beginn gleich zwei Situationen, in denen er beinahe in Abschlusspositionen kommt. Bewegt sich wieder viel in beiden Hälften, hat nach der starken Anfangsphase aber lange keine wirklich nennenswerten Aktionen. Taut erst im zweiten Durchgang wieder auf. Auf dem linken Flügel später ebenso umtriebig und aktiv wie auf dem rechten. ran-Note: 2

Dayot Upamecano Verteidigt robust und ist auch im Spielaufbau sicher. In der Entstehung des Gegentors hat er ein offensichtliches Missverständnis mit Kim, für das er aber wenig kann. Insgesamt aber wieder ein solider Auftritt des Franzosen. ran-Note: 3

Min-jae Kim Nach einer nervösen Aufbausequenz ist er es, der den Fehlpass spielt. Der Ballgewinn von Paphos endet aber in einem ungefährlichen Abschluss (4.). Ist auch in der Folge etwas wackelig, auch wenn er lange Zeit kaum im Mittelpunkt steht. Kurz vor der Pause unterläuft ihm aber ein weiterer unnötiger Fehlpass, der zum 1:4 aus Bayern-Sicht führt. ran-Note: 4

Raphael Guerreiro Zu Beginn noch relativ unauffällig, aber wie Laimer sehr offensiv unterwegs und kombiniert dort mehrmals gut mit. In der 20. Minute spielt er einen schönen Doppelpass mit Jackson und vollendet selbst zum 2:0. Hat defensiv immer mal wieder leichte Probleme, vor allem im zweiten Durchgang. Nach der Auswechslung von Kane übernimmt Laimer seine Position, Boey verteidigt rechts und der Portugiese geht auf die Zehn (64.). Dort hat er weiterhin ein paar gute Ideen für die Offensive – wie in der 90. Minute, als er Jackson gut in Szene setzt. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Ist von der ersten Sekunde an viel am Ball, leitet Angriffe ein, sortiert, sucht Raum vor sich. Es ist ein typisches Kimmich-Spiel auf hohem Niveau. In der zweiten Halbzeit erlaubt er sich dennoch gleich zu Beginn eine kleine Nachlässigkeit, die nicht bestraft wird. Vergibt kläglich per Kopf aus kurzer Distanz (58.). Auch in der Schlussphase einmal kurz schläfrig. Alles keine groben Fehler, aber auch nicht das Level, das er normalerweise hat. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Spielt zunächst unauffällig und macht neben Kimmich nur das Nötigste. Nur das Nötigste macht er auch kurz vor dem Pausenpfiff, als er der einzige Bayern-Spieler ist, der das Traumtor noch verhindern könnte. Ist aber eher Begleitschutz von Orsic statt ihn wirklich zu stören. Guter Abschluss in der 58. Minute. Ist allgemein in der zweiten Halbzeit auffälliger und nimmt das Spiel mehr in die Hand, was die anfänglich wilde Phase auch schnell beruhigt. ran-Note: 3

Michael Olise Kommt nach unauffälligen zehn Minuten immer besser ins Spiel und bereitet das 1:0 vor. Auch beim zweiten Treffer hat der Franzose seine Füße im Spiel, weil er Guerreiro hervorragend freispielt. Fast alles läuft fortan über ihn. In der zweiten Halbzeit vergibt er die Großchance auf den fünften Bayern-Treffer (49.). Macht 20 Minuten später dann den deutlich schwereren Abschluss rein. ran-Note: 2

FC Bayern München: Die jüngsten Debütanten des Klubs - Wisdom Mike neu auf Platz 2 1 / 16 © Getty Images/imago Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. ran zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten) © 2018 Getty Images Platz 15: Franck Evina

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 23 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga) © Bongarts Platz 14: Berkant Göktan

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League) © 2014 Getty Images Platz 13: Gianluca Gaudino

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (

13. August 2014, DFL-Supercup) © 2007 Getty Images Platz 12: Toni Kroos

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga) © 2013 Getty Images Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, acht Tage

Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga) © 2020 Getty Images Platz 10: Bright Arrey-Mbi

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage

Begegnung: Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League) © imago images/MIS Platz 9: Armindo Sieb

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage

Begegnung: 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal) © imago sportfotodienst Platz 8: David Alaba

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage

Begegnung: FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal) © imago/Sammy Minkoff Platz 8: Mats Hummels

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage

Begegnung: FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal) © 2020 Getty Images Platz 6: Jamal Musiala

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage

Begegnung: FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga) © 2025 Getty Images Platz 5: Lennart Karl

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM) © 2022 Getty Images Platz 4: Mathys Tel

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga) © 2023 Getty Images Platz 3: Arijon Ibrahimovic

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Monate

Begegnung: FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga) © 2025 Getty Images Platz 2: Wisdom Mike

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Tage

Begegnung: FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga) © 2022 Getty Images Platz 1: Paul Wanner

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 16 Jahre, 15 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)

Nicolas Jackson Kommt gut in die Partie, kann sich einige Male erfolgreich freilaufen und probiert viel. Zunächst sind seine Aktionen noch sehr unpräzise. Spielt dann beim 2:0 einen starken Doppelpass mit Guerreiro und sammelt so seinen ersten Assist für die Bayern (20.). Agiert immer wieder als Wandspieler und verteilt die Bälle dort auch klug. Legt nach der ersten Vorlage auch das erste Tor nach (31.). Zeigt dann in der 69. Minute doch nochmal, warum er auf der Insel als Chancentod bezeichnet wurde und hat Glück, dass Olise den Nachschuss verwandelt. Trifft auch kurz vor dem Ende nur den Pfosten. Trotzdem ein sehr starker Auftritt des Stürmers, der zeigt, wohin die Reise gehen kann. ran-Note: 2

Luis Diaz Sehr aktiver Start des Kolumbianers. Holt zunächst zwei Freistöße heraus, hat dann in der 7. Minute den ersten guten Bayern-Abschluss. Arbeitet viel und ist gut im Spiel, nur die letzte Aktion will ihm nicht so wirklich gelingen. Kurz vor der Pause schließt er selbst ab, statt zum sicheren 5:0 querzulegen. In der Halbzeit wird er ausgewechselt, um Kräfte für die Liga zu sparen. ran-Note: 3

Harry Kane Trifft in der 9. Minute nach einer Ecke akrobatisch den Pfosten. Wenige Minuten später macht er es besser und schiebt aus spitzem Winkel ins lange Eck zur Führung ein (15.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde channelt der Engländer seinen inneren Musiala, dribbelt durch vier Gegenspieler und haut den Ball in die Maschen zum 4:0. Unfassbarer Diagonalball auf Olise (61.). Bekommt anschließend etwas Ruhe und darf vorzeitig auf die Bank. ran-Note: 1