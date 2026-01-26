Last-Minute-Remis: Dramatik bei ter Stegens Debüt für Girona

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat mit dem spanischen Erstligisten FC Girona bei seinem Debüt ein Last-Minute-Remis geholt.

Gegen den Abstiegskandidaten FC Getafe kam der 33-jährige Marc-Andre ter Stegen mit seinem neuen Verein FC Girona in einer zähen Partie zu einem 1:1 (0:0).

Ter Stegen, nach seinem Wechsel vom FC Barcelona am Montagabend direkt in der Startelf, war beim Gegentor machtlos und hielt den Punkt kurz vor dem Ende mit einer Parade fest.

Für Getafe traf Luis Vazquez (59.), der ter Stegen aus kurzer Distanz nach einer scharfen Hereingabe keine Chance ließ - es war der erste Schuss auf das Tor des DFB-Keepers. Kurz vor dem Schlusspfiff glich Girona nach großer Druckphase durch Vitor Reis doch noch aus (90.+4).