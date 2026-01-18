Der frühere russische Nationalspieler Viktor Onopko war wohl einst bei Barca im Gespräch, soll aus einem grotesken Grund aber nicht verpflichtet worden sein.

Außergewöhnliche Aussage von Viktor Onopko. Der frühere russische Fußball-Nationalspieler hat im Podcast "El Bigote de Abadia" erklärt, der FC Barcelona hätte einst Interesse daran gehabt, ihn zu verpflichten. Zu einem Transfer soll es aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht gekommen sein.

"Ich habe erst kürzlich erfahren, dass Barcelona mich verpflichten wollte. Aber Cruyff (Ex-Coach Johan Cruyff, Anm.d.Red.) oder einer seiner Assistenten meinte, ich sei hässlich, und deshalb haben sie mich nicht geholt", sagte der inzwischen 55-Jährige.

Zu einem Transfer zur Blaugrana kam es nicht, stattdessen kickte Onopko von 1996 bis 2002 für Real Oviedo. Mit dem Klub aus der Region Asturien gelang ihm dabei ein historischer Sieg.