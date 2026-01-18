Fußball
FC Barcelona - Transfer einst gescheitert: War Ex-Nationalspieler zu hässlich?
- Aktualisiert: 18.01.2026
Der frühere russische Nationalspieler Viktor Onopko war wohl einst bei Barca im Gespräch, soll aus einem grotesken Grund aber nicht verpflichtet worden sein.
Außergewöhnliche Aussage von Viktor Onopko. Der frühere russische Fußball-Nationalspieler hat im Podcast "El Bigote de Abadia" erklärt, der FC Barcelona hätte einst Interesse daran gehabt, ihn zu verpflichten. Zu einem Transfer soll es aber aus einem ganz bestimmten Grund nicht gekommen sein.
"Ich habe erst kürzlich erfahren, dass Barcelona mich verpflichten wollte. Aber Cruyff (Ex-Coach Johan Cruyff, Anm.d.Red.) oder einer seiner Assistenten meinte, ich sei hässlich, und deshalb haben sie mich nicht geholt", sagte der inzwischen 55-Jährige.
Zu einem Transfer zur Blaugrana kam es nicht, stattdessen kickte Onopko von 1996 bis 2002 für Real Oviedo. Mit dem Klub aus der Region Asturien gelang ihm dabei ein historischer Sieg.
Onopko siegte mit Oviedo gegen Barca
Am 27. Mai 2001 siegte Oviedo unter Trainer Radomir Antic im Camp Nou gegen Barca. "Antic zahlte unsere Siegprämie aus eigener Tasche. Er hatte es vor dem Spiel versprochen und hielt sein Versprechen", erinnert sich der ehemalige Verteidiger zurück.
Antic war es auch, der Onopko bereits zuvor als Trainer von Atletico Madrid in die Hauptstadt Spaniens holen wollte. Mehrere Fehlentscheidungen seines Beraters verhinderten dies aber.
"Ich hatte ein Angebot von Atletico, aber ich hatte bereits bei Oviedo unterschrieben. Sie sagten mir, dass ich bestraft würde, wenn ich nicht nach Oviedo ginge."
Onopko, der für Russland 109 Länderspiele bestritt, wechselte im Anschluss übrigens zu Rayo Valleano. Spanien bezeichnet er inzwischen als seine zweite Heimat.