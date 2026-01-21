- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Marc-Andre ter Stegen nimmt emotional Abschied vom FC Barcelona: "Immer in meinem Herzen"

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 07:45 Uhr
  • SID

Für Keeper Marc-Andre ter Stegen ist nach knapp zwölf Jahren beim FC Barcelona Schluss. Der Abschied fällt dem Deutschen sehr schwer.

Nach knapp zwölf Jahren beim FC Barcelona ist Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen der Abschied sehr schwer gefallen. "So viele Erinnerungen und Emotionen gehen mir gerade durch den Kopf. Fast zwölf Jahre lang war dieser Verein und insbesondere diese Umkleidekabine mein Zuhause. Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe", schrieb der 33-Jährige bei Instagram.

Um sich seinen WM-Traum zu erfüllen, wechselt ter Stegen auf Leihbasis bis Saisonende von Barca zum FC Girona. Er habe aber "wirklich gemischte Gefühle. Ich liebe diesen Verein, diese Stadt und diese Region. Sie haben ein Gefühl in mir geweckt, das niemals verblassen wird", ergänzte der Keeper. Er trage den FC Barcelona "immer in meinem Herzen. Ich bin zutiefst dankbar und stolz."

Er freue sich nun zwar "sehr auf das, was vor mir liegt", so ter Stegen. Aber gleichzeitig wünschte er seinem ehemaligen Team "alles Gute für den Rest der Saison. Ich hoffe, dass noch viele weitere Trophäen gewonnen werden." Er bedanke sich "für die vielen gemeinsamen Jahre, für das tägliche Zusammenleben, das Lachen, die Kämpfe und den Respekt".

- Anzeige -
- Anzeige -

Ter Stegen hofft auf WM-Ticket

Ter Stegen hatte unter Trainer Hansi Flick bei Barca seinen Stammplatz verloren. Ein Wechsel war unvermeidlich, um für seinen Status als Nummer eins im DFB-Tor in den kommenden Monaten bis zur WM die von Bundestrainer Julian Nagelsmann geforderte Spielpraxis zu sammeln.

Ter Stegen war 2014 aus seiner Heimat Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän bei den Katalanen. In 423 Spielen kassierte er nur 416 Tore und rutschte dennoch vor der Saison aufs Abstellgleis. Eine schwere Knieverletzung und eine Rückenoperation warfen ter Stegen zurück. In dieser Saison kam er nur einmal im Pokal zum Einsatz - viel zu wenig für seine WM-Ambitionen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
UEFA Champions League Matchday 7 of 8 Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund Daniel Svensson of Borussia Dortmund is sent off after var overturn during the UEFA Champions league Matchday 7 of 8 Tott...
News

Fünf Fünfer: Die BVB-Noten gegen Tottenham

  • 21.01.2026
  • 08:53 Uhr
imago images 1067769400Update
News

Boey vor Blitz-Abschied? Mehrere Teams wohl interessiert

  • 21.01.2026
  • 08:47 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 21.01.2026
  • 08:37 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights heute im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 21.01.2026
  • 08:37 Uhr
FC Bayern München
News

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • 21.01.2026
  • 08:36 Uhr
Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Kommentar: BVB, das ist nicht Champions-League-würdig!

  • 21.01.2026
  • 08:36 Uhr
imago images 1071491440
News

Weltmeister-Trio schimpft über Rote Karte gegen BVB

  • 21.01.2026
  • 08:35 Uhr
Überragendes Duo: Vinicius Júnior (l.) und Kylian Mbappé
News

City und PSG patzen überraschend

  • 21.01.2026
  • 08:23 Uhr
Umkämpftes Duell in Piräus
News

BVB verliert in Unterzahl - Bayer bangt um K.o.-Phase

  • 21.01.2026
  • 08:20 Uhr
Vinicius (l.) feiert mit Kylian Mbappé
News

Vinicius versöhnt sich mit Fans: "So liebt euch das Bernabéu"

  • 21.01.2026
  • 07:44 Uhr