Real Madrid

Real Madrid - Toni Kroos zu Vinicius Jr.: "Nicht die beste Seite von Madrid"

  • Veröffentlicht: 22.01.2026
  • 23:55 Uhr
  • ran.de

Vinicius Jr. musste zuletzt einige Unmutsbekundungen einstecken. Toni Kroos relativiert das Ganze mit einer unangenehmen Wahrheit über Real Madrid.

Vinicius Jr. durchlebt bei Real Madrid keine einfache Zeit. Der Brasilianer ist eigen, hat fraglos Fehler gemacht, bekommt aber aktuell den Unmut der Fans von Real Madrid schon recht heftig ab. Zuletzt setzte es Pfiffe, die dem Angreifer deutlich zusetzten.

In einem von "Cadena SER" veröffentlichten Video sitzt der Real-Star vor Spielbeginn sichtlich frustriert auf einer Stufe im Spielertunnel und lässt den Kopf hängen.

Ex-Madrilene Toni Kroos relativiert die Fan-Reaktionen ein wenig.

"Ein Spieler, der im Bernabeu noch nicht ausgepfiffen wurde, ist kein großer Spieler", sagte er in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" und bezog sich dabei auf einen anderen Spieler mit "großem Namen", von dem er diesen Satz gehört habe. "Es ist wahrscheinlich nicht die beste Seite von Madrid", stellte Kroos fest.

Wie Kroos betonte, treffe Kritik bei Real sowieso fast immer die Superstars. "Die großen Namen" würden immer herausgepickt – "im positiven wie negativen Fall", so Kroos.

Vinicius selbst sieht das Ganze nicht so pragmatisch wie Kroos. Die letzten Tage seien "sehr hart" gewesen, sagte er. "Ich stehe immer im Rampenlicht, und ich will dort nicht wegen Dingen abseits des Platzes stehen – sondern wegen dem, was ich auf dem Platz leiste und für diesen Klub getan habe."

