Auch die Ausstiegsklausel, die mit 60 Millionen vergleichsweise niedrig angesetzt ist, soll erhöht werden. Gut für den spanischen Klub: Williams soll sich in Bilbao wohl fühlen und noch nicht bereit sein, einen Schritt zu einem europäischen Topklub zu wagen.

So sollen die Verantwortlichen "grünes Licht" gegeben haben. Aber nicht für einen Wechsel, sondern für eine Vertragsverlängerung. Demnach will Bilbao den Angreifer langfristig binden, aktuell läuft sein Kontrakt bis 2027.

Allerdings ist bislang nicht klar, ob der 22-Jährige seinen Verein Athletic Bilbao überhaupt verlassen will. So berichtet die spanische Zeitung "Estadio Deportivo", dass der La-Liga-Klub aktuell selbst mit dem Stürmer verhandelt.

Kommt am Ende alles ganz anders? Nico Williams gilt aktuell als einer der wohl am heißesten umworbenen Spieler auf dem Transfermarkt. Der FC Bayern ist interessiert, Real Madrid, dazu englische Klubs wie der FC Arsenal.

Bilbao glaubt an Williams-Verbleib

Damit eine Verlängerung gelingt, dürfte der Verein neben einem guten Klima aber vor allem auch ein Top-Gehalt bieten müssen. So sollen die Verantwortlichen bereit sein, rund zehn Millionen Euro pro Jahr zu zahlen. Auch die Aussicht auf die Champions-League-Teilnahme, Bilbao wurde in der vergangenen Saison Vierter in Spanien, ist verlockend.

Übrigens: Bereits im Mai hatte sich Coach Ernesto Valverde optimistisch gezeigt. "Ich denke, er wird hier sein. Davon gehen wir aus. Es gibt immer Gerüchte bei vielen Spielern, auch bei Nico. Wir sind sehr glücklich mit ihm und er mit uns. Wir hoffen, dass es ein gutes Jahr für ihn hier wird", sagte er seinerzeit.

Aktuell ist Williams nach seinen Auftritten in der Nations League mit Spanien im Urlaub.