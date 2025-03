Weil Real Madrid nach dem anstrengenden Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse kaum Ruhezeit bekam, droht Trainer Carlo Ancelotti jetzt der spanischen LaLiga mit Boykott.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg gegen Villarreal platzte Carlo Ancelotti wegen des engen Spielplans der Kragen. Der Trainer von Real Madrid drohte der Liga mit Boykott.

"Das war das letzte Mal, dass wir ein Spiel mit weniger als 72 Stunden Ruhezeit bestritten haben. Wir werden nicht auftauchen und nicht spielen, wenn es wieder passiert. Wir baten LaLiga zweimal darum, den Spielplan zu ändern, aber nichts geschah. Das hier war das letzte Mal."

Der Ärger des 65-Jährigen ist nachvollziehbar. Die Königlichen hatten am Mittwoch in der Champions League gegen Atletico Madrid erst im Elfmeterschießen gewonnen. Die Pause bis zum Ligaspiel war dementsprechend kurz.

Dagegen muss Erzrivale FC Barcelona erst am Sonntag im Topspiel gegen Atletico ran, obwohl die Flick-Elf in der Königsklasse bereits am Dienstag gespielt hatte. Lange Regenerationszeit für Barcelona, keine für Real.