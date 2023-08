Anzeige

Robert Lewandowski hadert mit dem Offensivkonzept von Trainer Xavi beim FC Barcelona und fordert mehr Einsatzzeit für zwei Stars. Schon beim FC Bayern kritisierte Lewandowski einst seinen Coach.

Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat der FC Barcelona einen ordentlichen, aber keinen perfekten Start in die LaLiga-Saison hingelegt.

Für Stürmer Robert Lewandowski, der beim 4:3-Auswärtssieg gegen Villarreal am vergangenen Wochenende sein erstes Saisontor erzielt hatte, ist nicht nur bei der Punktausbeute, sondern auch beim Spielstil noch Luft nach oben.

Mit bemerkenswerten Aussagen nach der Partie griff er zwischen den Zeilen seinen Trainer und Barca-Legende Xavi an. "Manchmal spielen wir nicht mit genügend Offensivspielern, ich habe keine Unterstützung", zitiert die spanische "Mundo Deportivo" den Polen.

Und weiter: "Wir sind Barca und von uns wird nicht nur erwartet, dass wir gewinnen, sondern auch guten Angriffsfußball spielen. In letzter Zeit lief es nicht so, wie es sein sollte, also haben wir darum gekämpft, uns in den Spielen mehr Chancen zu erspielen."