Real Madrid: Jude Bellingham auf den Spuren von Legende Zidane

Youri Tielemans (Aston Villa)

Trotz des Abstiegs von Leicester City in die zweitklassige Championship bleibt Youri Tielemans in der Premier League. Künftig wird der Belgier, der keine Ablöse gekostet hat, bei Aston Villa die Fäden im zentralen Mittelfeld ziehen. Auch mit Borussia Dortmund und der AS Rom wurde der Nationalspieler in Verbindung gebracht, entschied sich letztlich aber für das Engagement beim Team von Trainer Unai Emery. © Imago Images