Der FC Barcelona schießt sich für die Partie gegen den FC Bayern in der Champions League warm. Der Tabellenführer fährt den nächsten Kantersieg ein. In der Schlussphase feiert zudem Pechvogel Gavi sein langersehntes Comeback.

Hansi Flick und der FC Barcelona haben vor dem Kracherduell mit Bayern München den Erfolgskurs in La Liga gehalten. Die Katalanen feierten am Sonntagabend durch ein 5:1 (3:0) gegen den FC Sevilla den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel und behaupteten damit die Tabellenführung. Einmal mehr durfte Robert Lewandowski vor dem Wiedersehen mit München am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im ran-Liveticker) in der Champions League jubeln.

Der Pole brachte Barca mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung (24.) und erhöhte (39.) wenig später auf 3:0 - es waren seine Saisontore elf und zwölf. Pedri (28.) hatte die Führung zuvor nach einem Konter ausgebaut. In der Schlussphase legte Pablo Torre (82./88.) nach, Stanis Idumbo (87.) erzielte das Tor der Gäste.

Barca schaltete nach der Pause einen Gang zurück und sparte Kräfte. In der 83. Minute brachte Flick, der im Heimspiel gegen München auf seinen Ex-Klub trifft, das zuletzt verletzte Top-Talent Gavi. Der 20-Jährige stand nach seiner im November 2023 erlittenen Knieverletzung erstmals wieder im Kader des spanischen Tabellenführers. Gavi hatte aufgrund der Verletzung auch die EM in Deutschland verpasst, bei der Spanien den Titel holte.