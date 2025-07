Enttäuschung für Spieler und Fans des FC Barcelona . Die geplante Rückkehr in das legendäre Stadion Camp Nou wird erneut verschoben. So gaben die Katalanen in einer Mitteilung bekannt, dass die für den 10. August geplante Austragung der Trofeo Joan Gamper (Freundschaftsspiel zu Ehren des Klub-Gründers, Anm. d. Red.) nicht wie geplant im Camp Nou stattfinden kann. Demnach wird auf das kleine Stadion Johan Cruyff auf dem Trainingsgelände ausgewichen.

Camp Nou: Umbauarbeiten seit Sommer 2023

Bereits seit Sommer 2023 wird die Heimstätte des FC Barcelona aufwendig umgebaut. Ursprünglich war die Rückkehr des Spielbetriebs bereits für November 2024 geplant gewesen, in der Folge wurde sie immer wieder nach hinten verschoben.

Als neues Ziel hat der Klub Mitte September angepeilt, wenn in der spanischen Liga das erste Heimspiel gegen den FC Valencia ansteht.

Dass dies klappt, wäre vor allem auch für die Champions League wichtig. So darf die Ligaphase in der Königsklasse nur in einem Stadion absolviert werden. Ist das Camp Nou also nicht bis zum ersten Spiel fertig, könnte erst wieder ein Spiel in der K.o.-Phase dort ausgetragen werden.