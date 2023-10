Anzeige

Am 11. Spieltag im La Liga empfängt der FC Barcelona Real Madrid am Samstag, dem 28. Oktober, zum "Clasico". So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Beide Teams haben gut in die Saison gefunden. Nach zehn Spielen thronen die "Königlichen" mit 25 Punkten an der Tabellenspitze. Ausruhen dürfen sich die Madrilenen dennoch nicht. Mit der Überraschungsmannschaft aus Girona (ebenfalls 25 Punkte) und dem Rivalen aus Barcelona (24 Zähler) sind Madrid gleich zwei Klubs auf den Fersen.

In der vergangenen Saison konnten beide Mannschaften einen Sieg im direkten Duell einfahren. Während Real Madrid das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden konnte, behielt Barcelona im Rückspiel mit 2:1 die Oberhand.

In der Liga ließ Madrid beim 1:1 gegen den FC Sevilla zuletzt Punkte liegen. Barca gewann durch das Tor von Marc Guiu mit 1:0 gegen Athletic Bilbao. Der 17-Jährige war dabei zum ersten Mal überhaupt in der Profimannschaft der Katalanen zum Einsatz gekommen und hatte nur 23 Sekunden nach seiner Einwechslung das "Goldene Tor " erzielt.

In diesem Jahr stehen gleich vier deutsche Spieler auf dem Platz. Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan auf Seiten des FC Barcelona und Toni Kroos sowie Antonio Rüdiger für Real Madrid.