Auch im dritten Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona wird es torreich und am Ende dramatisch.

Dank einer beeindruckenden Aufholjagd steht der FC Barcelona in La Liga wieder an der Tabellenspitze. Im Topspiel bei Atlético Madrid gewannen die Katalanen nach einem 0:2-Rückstand noch 4:2 (0:1), Jungstar Lamine Yamal (90.+2) und Ferran Torres (90.+8) sorgten in der Nachspielzeit für den Sieg.

Das Team von Trainer Hansi Flick zog durch den Erfolg wieder am Erzrivalen Real Madrid (beide 60 Punkte) vorbei, Atlético (56) ist weiter Dritter. Barca hat ein Spiel weniger als die Konkurrenten absolviert.

"Es ist ein großartiger Tag für uns. Ich bin glücklich und stolz auf dieses Team.", jubelte Barca-Trainer Hansi Flick nach dem Spiel. "Es war unglaublich, wie die Mannschaft das Spiel noch gedreht hat. Ich freue mich sehr für die Mannschaft, den Verein und die Fans."

Eine Vorentscheidung im Titelrennen in Spanien sah der ehemalige Bundestrainer in diesem wichtigen Sieg aber nicht: "Es ist ein langer, langer Weg."

Julian Alvarez (45.) und Alexander Sörloth (70.) trafen für Atlético, das unter der Woche unglücklich im Champions-League-Achtelfinale am Stadtrivalen Real gescheitert war.