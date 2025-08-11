Anzeige
Fussball international

La Liga vor Premiere: FC Villarreal gegen den FC Barcelona wohl in Miami

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 16:53 Uhr
  • SID

Das gab es noch nie! Im Dezember soll ein La-Liga-Kracher in den USA ausgetragen werden. Austragungsort wird wohl ausgerechnet Miami sein, wo Barca-Ikone Lionel Messi seine Karriere ausklingen lässt.

Die spanische La Liga steht vor einer Premiere: Der FC Villarreal und der FC Barcelona könnten ihr Ligaduell kurz vor der Winterpause außerhalb Spaniens austragen – geplant ist ein Spiel in Miami.

Der spanische Fußballverband RFEF stimmte am Montag der Bearbeitung des Antrags beider Klubs zu, ihre Begegnung am 17. Spieltag nach Florida - der derzeitigen Wahlheimat der ehemaligen Barca-Ikone Lionel Messi - zu verlegen.

Noch nie fand ein Ligaspiel der höchsten spanischen Spielklasse außerhalb Spaniens statt.

FIFA muss abschließend grünes Licht geben

Nach Prüfung der Unterlagen will die RFEF den Antrag an die Europäische Fußball-Union UEFA weiterleiten. Diese muss die Genehmigung einholen, damit anschließend der Weltverband FIFA endgültig über die Austragung entscheiden kann.

Geplant ist, dass die Partie am 20. Dezember 2025 im Hard-Rock-Stadium stattfindet – gemäß dem FIFA-Reglement für internationale Spiele und den geltenden RFEF-Bestimmungen.

Spiele außerhalb der Landesgrenzen sind für den spanischen Fußball allerdings nicht völlig neu – so wird der Supercup seit 2020 in Saudi-Arabien ausgespielt. Eine Ausnahme bildete die Corona-Saison.

