Das gab es noch nie! Im Dezember soll ein La-Liga-Kracher in den USA ausgetragen werden. Austragungsort wird wohl ausgerechnet Miami sein, wo Barca-Ikone Lionel Messi seine Karriere ausklingen lässt.

Die spanische La Liga steht vor einer Premiere: Der FC Villarreal und der FC Barcelona könnten ihr Ligaduell kurz vor der Winterpause außerhalb Spaniens austragen – geplant ist ein Spiel in Miami.

Der spanische Fußballverband RFEF stimmte am Montag der Bearbeitung des Antrags beider Klubs zu, ihre Begegnung am 17. Spieltag nach Florida - der derzeitigen Wahlheimat der ehemaligen Barca-Ikone Lionel Messi - zu verlegen.

Noch nie fand ein Ligaspiel der höchsten spanischen Spielklasse außerhalb Spaniens statt.