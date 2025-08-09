Anzeige

+++ 25. August, 22:07 Uhr: Hansi Flick gibt Fehler bei ter Stegen zu +++ Zwischen dem FC Barcelona und Marc-Andre ter Stegen hatte es im Sommer heftig gekracht. Zwischendurch entzog der Verein dem Kapitän seine Binde, nachdem sich der Torwart weigerte, den medizinischen Bericht zu seiner Verletzung zu unterschreiben. Nun hat sich die Lage beruhigt und Hansi Flick bezog Stellung zu der Posse um den deutschen Nationaltorhüter. Am Rande des "Sport-Bild"-Awards äußerte er sich zu der Thematik. Dabei gestand der 60-Jährige, der bei der Zeremonie zum Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, Fehler im Umgang mit ter Stegen ein. Der ehemalige Bayern-Coach räumte ein: "Ob das alles von der Kommunikation her immer so top gelaufen ist, ich glaube, da gibt es vieles zu verbessern, auch von meiner Seite. Aber mir ist wichtig, dass Marc und der Verein sich angenähert und die Kommunikation gesucht haben." Weiter sicherte er dem 33-Jährigen volle Unterstützung zu: "Für mich ist jetzt wichtig, dass Marc wieder zurückkommt. Der ist ein Top-Torhüter und der kriegt von uns wirklich alle Unterstützung, damit er wieder auf seinem Niveau spielen kann." Klar sei dennoch: "Man hat mit Joan Garcia einen sehr jungen, talentierten Torwart, der auf einem sehr guten Niveau ist. Alle zusammen haben entschieden, dass er die Zukunft von Barca sein soll. Von daher war dann letztendlich auch klar, wie unsere Vorgehensweise ist."

+++ 11. August, 11:30 Uhr: Barca-Boss Laporta lobt ter Stegen öffentlich +++ Barcelonas Präsident Joan Laporta hat Marc-Andre ter Stegen demonstrativ den Rücken gestärkt. "Ich freue mich, dass die Probleme zwischen dem Klub und ter Stegen gelöst wurden, denn er ist ein großartiger Torwart und ein großartiger Mensch", konstatierte der Klub-Boss nach der Rede des Deutschen im Estadi Johan Cruyff. Im Hinblick auf die neue Nummer eins im Tor - Joan Garcia kam für 25 Millionen von Espanyol, ist aber noch nicht registriert - sagte Laporta: "Mit dem Bericht zu Marc denke ich, dass wir Joan Garcia registrieren werden können. An den anderen Fällen arbeiten wir. Es wird diese Woche News geben. Wir hoffen, auch sie in dieser Woche registrieren zu können." Und weiter: "Ich hoffe, dass es gute Neuigkeiten gibt. Und wenn nicht vor dem Liga-Start (am 16. August bei RCD Mallorca, Anm.d.Red.), dann werden wir immer noch Zeit haben." Neben Garcia sind auch Marcus Rashford und Roony Bardghji noch nicht registriert.

+++ 10. August, 21:30 Uhr: Ter Stegen hält Rede im Stadion +++ Marc-Andre ter Stegen hat am Sonntagabend im Estadi Johan Cruyff eine Rede gehalten. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Der Deutsche bekam Applaus, Buhrufe gegen ihn gab es beim Einlauf aber auch.

Der Hintergrund: Barca bestritt gegen den italienischen Klub Como 1907 das traditionelle Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe. Dabei wurde zum einen die Mannschaft für die neue Saison vorgestellt, zum anderen hält der Kapitän in dem Rahmen traditionell eine Rede. Und Kapitän ist ter Stegen seit Freitagabend ja wieder. Medienberichten zufolge habe der Verein ihm dabei geholfen, seine Rede zu formulieren. Mehrere Minuten lang sprach er in fließendem Spanisch zu den gut 6.000 Fans. "Was mich betrifft, glaube ich, dass es wichtig war, die Angelegenheit zwischen dem Klub und mir zu klären. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorn zu schauen", sagte ter Stegen. Erverspüre "große Vorfreude auf den Saisonstart", sagte er und ergänzte: "Wir haben eine sehr anspruchsvolle Spielzeit vor uns. Es sind nur noch wenige Tage, und wir arbeiten hart daran, viele Erfolge zu erzielen." Auch an Trainer Hansi Flick richtete er seine Worte. "Er hat uns wieder zu einem sehr erfolgreichen Fußball zurückgeführt. Danke Hansi, und danke an den gesamten Trainerstab", sagte er: "Jetzt haben wir einen Kader mit viel Charakter und guter Energie - auf und neben dem Platz - und ich hoffe, dass wir viele Erfolge feiern können."

+++ 10. August, 14:53 Uhr: Barca-Ikone stärkt ter Stegen den Rücken +++ Marc-Andre ter Stegen erhält Zuspruch von Barca-Legende Xavi Hernandez. Der Spanier, der den FC Barcelona und damit auch ter Stegen selbst zwischen November 2021 und Juni 2024 coachte, hat diesem in den Sozialen Netzwerken mit einem kurzen, aber vielsagenden Kommentar den Rücken gestärkt. "Sempre exemplar" - zu Deutsch: "immer vorbildlich" -, schrieb Xavi unter dem ausführlichen Statement des Keepers. In diesem hatte sich ter Stegen zu den wilden Spekulationen um seine Person geäußert und die Notwendigkeit eines Gesprächs mit seinem Arbeitgeber untermauert. Außerdem dementierte er die Vorwürfe, dass seine Rückenoperation mit der Registrierung neuer Spieler in Verbindung stehen könnte. Ter Stegen hatte zunächst nach seiner Verletzung auf einem für die Liga notwendiges Dokument zur Berechnung der Ausfallsdauer die Unterschrift verweigert. Daraufhin leitete Barca ein Disziplinarverfahren ein und entband ter Stegen von seinem Kapitänsamt. Wenige Tage später unterschrieb ter Stegen doch und erhielt auch die Binde zurück.

+++ 09. August, 10:50 Uhr: Wildes Gerücht: Wird Ex-Coach für ter Stegen zum Retter? +++ Die Situation zwischen Marc-Andre ter Stegen und dem FC Barcelona ist weiterhin alles andere als einfach. Wird nun ein anderer Klub für den Deutschen zur Rettung? Laut "El Nacional" hat PSG-Trainer Luis Enrique seinem Klubboss Nasser Al-Khelaifi empfohlen, ter Stegen in der Winterpause zu holen, wenn er wieder fit ist. Enrique und ter Stegen arbeiteten drei Jahre gemeinsam bei Barca. Demnach ist der Coach nach wie vor davon überzeugt, dass der Deutsche zur Weltspitze gehört. Gut für Paris dabei: Barca will den Torhüter und sein Gehalt so schnell wie möglich loswerden, mit einer hohen Ablöse ist also nicht zu rechnen. Dazu kommt: Auch in Paris gibt es Dissonanzen auf der Keeper-Position, hat Gianluigi Donnarumma eine Vertragsverlängerung zu den alten Konditionen doch abgelehnt. Allerdings steht PSG auch kurz vor der Verpflichtung von Lille-Keeper Lucas Chevalier, der direkt die neue Nummer eins werden soll.

+++ 08. August, 23:05 Uhr: Wende im Mega-Zoff: ter Stegen unterschreibt Genehmigung +++ Nach turbulenten Tagen hat sich Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen gegen Spekulationen gewehrt, dem FC Barcelona seine Kooperation angeboten und das Kapitänsamt wenig später zurückerhalten. "Ich bin uneingeschränkt bereit, mit der Vereinsführung zusammenzuarbeiten, um diese Angelegenheit zu klären und die angeforderte Genehmigung zu erteilen", teilte der 33-Jährige mit Blick auf die Einverständniserklärung, die der katalanische Klub zur Weiterleitung von ter Stegens Verletzungsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga benötigt, in den Sozialen Medien mit. Der Klub ging wenig später auf das Angebot ein. "Marc-André ter Stegen hat die Genehmigung für die medizinische Abteilung des Vereins unterzeichnet, den obligatorischen Bericht nach seiner Operation an La Liga weiterzuleiten", teilte Barca mit. "Die Disziplinarakte ist geschlossen, der Spieler ist mit sofortiger Wirkung wieder Kapitän der ersten Mannschaft." Medienberichten zufolge soll ter Stegen, der sich im Anschluss an eine lange Verletzungspause in der Vorsaison kürzlich einer Rückenoperation unterziehen musste, seine Unterschrift unter dem Dokument zunächst verweigert haben. Ohne den Bericht kann die Liga nicht beurteilen, wie schwer die Verletzung des Keepers ist.

